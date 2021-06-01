«Больше 1000 км»: Серийный водородный автомобиль Toyota Mirai побил мировой рекорд пробега на одной заправке

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Японский автопроизводитель объявил, что серийный водородный седан Toyota Mirai побил рекорд пробега от одного полного бака водорода. Зафиксированная независимыми экспертами дистанция составила 1003 км, при этом система показала, что на остатках топлива можно было проехать еще 9 км.

Рекордное путешествие стартовало 26 мая в 5:43 утра от водородной заправки HYSETCO в Орли (Франция) и завершилось в Париже. При этом пробег проходил не на испытательном треке в идеальных условиях, а на обычных дорогах. Средний расход топлива составил всего 0,55 кг на 100 км пути. Отметим, что водородный бак Toyota Mirai вмещает 5,6 кг водорода, а полная заправка от станций с давлением 700 бар занимает менее 5 минут.

Паспортный гарантированный запас хода Toyota Mirai составляет 650 км, однако четверо пилотов использовали приемы эковождения, которые по их словам не требовали специальной подготовки (скорее всего речь идет о движении накатом, отсутствии резких ускорений/торможений и т.д.).

Напомним, что второе поколение «водородомобиля» Toyota Mirai вышло в 2019 году, модель получила обновленную платформу и более прияный новый дизайн.

Источник: InsideEV’s, Toyota