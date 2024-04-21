Gigabyte представила мини-ПК Metal Gear Plus ITX с процессорами AMD Ryzen 8000G — легкая замена всех компонентов

В последние годы рынок мини-ПК растет благодаря более энергоэффективным архитектурам процессоров. Сейчас легко найти 8-ядерный чип с мощной встроенной графикой, прежде всего производства AMD. Компания недавно представила процессоры Hawk Point на основе архитектур Zen4 и RDNA3 для настольных платформ. Серия Ryzen 8000G работает с любой материнской платой AM5 с соответствующей версией BIOS.

Используя новые процессоры, Gigabyte создала мини-ПК Metal Gear Plus ITX в алюминиевом шасси для материнской платы Mini-ITX. В компьютере используется плата AORUS B650I ITX, которая поддерживает полноразмерную память DDR5, с низкопрофильным вентилятором процессора. Корпус имеет размеры 200×210×58 мм и объем 3 литра.

Вся начинка Metal Gear Plus ITX является сменной, как в обычном ПК самостоятельной сборки. Можно заменить процессор, память, кулер, даже саму материнскую плату.

Интересной особенностью систем Gigabyte ITX является то, что они поставляются с преобразователями питания переменного тока в постоянный, то есть источник питания внешний, а шасси не содержит внутреннего блока питания. По сравнению с некоторыми мини-ПК, которые можно запитать от разъемов USB Type-C, это может быть недостатком, поскольку компьютер не будет работать со стандартными источниками питания. Однако большинство имеющихся на рынке мини-ПК не поддерживают процессоры с 65 Вт TDP, поэтому ПК Gigabyte нужно более мощное решение, чем обычные внешние блоки питания GaN.

Существует три основных варианта комплектации Gigabyte Metal Gear Plus ITX Gigabyte. Все системы оснащены одной и той же платой AORUS B650I ITX с поддержкой Wi-Fi 6. Они оснащены 16 ГБ памяти XPG D300, 512 или 1 ТБ накопителями NVMe M.2 и используют блок питания DC-ATX 180 Вт.

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В отличие от некоторых компактных компьютеров, Metal Gear Plus не будет иметь проблем с обновлением BIOS для поддержки нового оборудования. Стандартная плата Mini-ITX будет получать те же обновления, что и любая другая плата AMD 600. Следовательно, когда соответствующий BIOS станет доступным, ПК без проблем будет поддерживать процессоры AMD Ryzen 9000.

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Система также должна быть совместима со стандартными процессорами Raphael, которые имеют интегрированную графику RDNA2, хотя производительность GPU, разумеется, будет ниже. Здесь единственным вопросом будет мощность системы охлаждения — нужно будет придерживаться TDP 65 Вт.

Источник: VideoCardz