Рекомендованная Intel розничная цена процессоров Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 250K Plus должна была составлять $299 и $199. Однако уже через 3 дня после релиза она существенно повысилась





В настоящее время на сайте Newegg Core Ultra 7 270K Plus продаются по цене $350, а Core Ultra 5 250K Plus стоят $220. Таким образом цена на 270K Plus выросла примерно на 17%, а на 5 250K Plus — на 10%.

В каталоге Micro Center цена на 7 270K Plus составляет $350, а на 5 250K Plus — $250. На сайте B&H указывается более низкая цена на 7 270K Plus — $330, однако товара нет в наличии, только указано, «скоро в продаже». На Amazon цена на 7 270K Plus составляет $357. Итак, рекомендованные Intel розничные цены больше похожи на рекламу чем на реальные розничные цены.

Доступных процессоров по рекомендованной розничной цене фактически нет. 3DCenter также сообщил об отсутствии стартовых запасов в Германии, где цены уже в первый день оказались выше ожидаемых.





Arrow Lake Refresh has launched in 🇩🇪 retail without any stock. In addition, initial retail prices are significantly higher than those of their respective predecessors:

265K → 270K: +35€

245K → 250K: +42€

245KF → 250KF: +40€https://t.co/Rutt3f3e87 pic.twitter.com/m7NT1bdoMR — 3DCenter.org (@3DCenter_org) March 27, 2026

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Core Ultra 200S Plus последний релиз Intel для LGA-1851 перед переходом на Nova Lake и сокет LGA-1954. Процессоры Arrow Lake Refresh преимущественно получили высокие оценки благодаря приемлемой цене. Они получили больше ядер, более высокие тактовые частоты и такие новые функции как iBOT. Однако сейчас тот же Ultra 5 250KF по предзаказу на Newegg доступен по цене $200, что на 8-14% выше рекомендованной розничной цены.

Буквально несколько недель назад Intel предупредила партнеров о повышении цен на собственные процессоры. Вероятней всего, это повышение как раз и затронуло линейку Arrow Lake Refresh. Главным преимуществом Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 250K Plus была их цена, но ввиду этого повышения цен сборщики бюджетных ПК могут отложить свои предзаказы до тех пор, пока ситуация не нормализуется.

Источник: Videocardz; wccftech