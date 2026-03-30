30.03.2026

Цены на процессоры Intel Arrow Lake Refresh подскочили еще до начала продаж

Олександр Федоткін

Ціни на процесори Intel Arrow Lake Refresh підскочили ще до початку продажів

Рекомендованная Intel розничная цена процессоров Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 250K Plus должна была составлять $299 и $199. Однако уже через 3 дня после релиза она существенно повысилась


В настоящее время на сайте Newegg Core Ultra 7 270K Plus продаются по цене $350, а Core Ultra 5 250K Plus стоят $220. Таким образом цена на 270K Plus выросла примерно на 17%, а на 5 250K Plus — на 10%. 

В каталоге Micro Center цена на 7 270K Plus составляет $350, а на 5 250K Plus — $250. На сайте B&H указывается более низкая цена на 7 270K Plus — $330, однако товара нет в наличии, только указано, «скоро в продаже». На Amazon цена на 7 270K Plus составляет $357. Итак, рекомендованные Intel розничные цены больше похожи на рекламу чем на реальные розничные цены. 

Доступных процессоров по рекомендованной розничной цене фактически нет. 3DCenter также сообщил об отсутствии стартовых запасов в Германии, где цены уже в первый день оказались выше ожидаемых.


Core Ultra 200S Plus последний релиз Intel для LGA-1851 перед переходом на Nova Lake и сокет LGA-1954. Процессоры Arrow Lake Refresh преимущественно получили высокие оценки благодаря приемлемой цене. Они получили больше ядер, более высокие тактовые частоты и такие новые функции как iBOT. Однако сейчас тот же Ultra 5 250KF по предзаказу на Newegg доступен по цене $200, что на 8-14% выше рекомендованной розничной цены.

Буквально несколько недель назад Intel предупредила партнеров о повышении цен на собственные процессоры. Вероятней всего, это повышение как раз и затронуло линейку Arrow Lake Refresh. Главным преимуществом Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 250K Plus была их цена, но ввиду этого повышения цен сборщики бюджетных ПК могут отложить свои предзаказы до тех пор, пока ситуация не нормализуется.

Спецпроекты
Sense Bank розширює можливості для юридичних осіб. Які нові функції запрацювали у застосунку банка
Від застарілої інституції до data-product компанії: як будували Держстат 2.0

Ранее мы писали, что в Geekbench появились новые результаты бюджетного процессора Intel Wildcat Lake. Intel представила процессоры Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 250K Plus.

До 18% вища продуктивність в іграх: як працює iBOT від Intel

Источник: Videocardz; wccftech

