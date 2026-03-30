Рекомендованная Intel розничная цена процессоров Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 250K Plus должна была составлять $299 и $199. Однако уже через 3 дня после релиза она существенно повысилась
В настоящее время на сайте Newegg Core Ultra 7 270K Plus продаются по цене $350, а Core Ultra 5 250K Plus стоят $220. Таким образом цена на 270K Plus выросла примерно на 17%, а на 5 250K Plus — на 10%.
В каталоге Micro Center цена на 7 270K Plus составляет $350, а на 5 250K Plus — $250. На сайте B&H указывается более низкая цена на 7 270K Plus — $330, однако товара нет в наличии, только указано, «скоро в продаже». На Amazon цена на 7 270K Plus составляет $357. Итак, рекомендованные Intel розничные цены больше похожи на рекламу чем на реальные розничные цены.
Доступных процессоров по рекомендованной розничной цене фактически нет. 3DCenter также сообщил об отсутствии стартовых запасов в Германии, где цены уже в первый день оказались выше ожидаемых.
Arrow Lake Refresh has launched in 🇩🇪 retail without any stock. In addition, initial retail prices are significantly higher than those of their respective predecessors:
265K → 270K: +35€
245K → 250K: +42€
245KF → 250KF: +40€https://t.co/Rutt3f3e87 pic.twitter.com/m7NT1bdoMR
— 3DCenter.org (@3DCenter_org) March 27, 2026
Core Ultra 200S Plus последний релиз Intel для LGA-1851 перед переходом на Nova Lake и сокет LGA-1954. Процессоры Arrow Lake Refresh преимущественно получили высокие оценки благодаря приемлемой цене. Они получили больше ядер, более высокие тактовые частоты и такие новые функции как iBOT. Однако сейчас тот же Ultra 5 250KF по предзаказу на Newegg доступен по цене $200, что на 8-14% выше рекомендованной розничной цены.
Буквально несколько недель назад Intel предупредила партнеров о повышении цен на собственные процессоры. Вероятней всего, это повышение как раз и затронуло линейку Arrow Lake Refresh. Главным преимуществом Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 250K Plus была их цена, но ввиду этого повышения цен сборщики бюджетных ПК могут отложить свои предзаказы до тех пор, пока ситуация не нормализуется.
Intel представила процессоры Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 250K Plus.
Источник: Videocardz; wccftech
