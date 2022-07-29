Минобороны проведет Национальный оборонный хакатон для дальнейшей борьбы с россией в киберпространстве

Заместитель Министра обороны Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Олег Гайдук анонсировал проведение Национального оборонного хакатона по инициативе Министерства обороны Украины во взаимодействии с Генеральным штабом ВСУ, СНБО Украины и поддержки американских партнеров.

Задачами хакатона определена координация усилий киберсообщества в рамках выполнения задач киберобороны Украины, организационно-правовые основы деятельности сил киберобороны, создание и проведение ведущих решений киберборьбы.

Как отметил заместитель Министра обороны Украины, на протяжении последних восьми лет россия ведет полноценную кибервойну против Украины, постоянно наращивает свои наступательные действия, применяет новые виды кибероружия, изменяет свои тактики и механизмы.

«Сегодня кибератаки – это полноценная составляющая конвенционной войны против Украины, о чем и свидетельствует корреляция событий в киберпространстве с военными действиями в физическом мире. Отмечается координация деструктивной активности российских военных хакеров с северокорейскими, китайскими и иранскими союзниками». – подчеркнул Олег Гайдук. Стоит отметить, что с первых дней активной фазы вооруженного противостояния с россией, в защиту украинского киберпространства и контрударов по враждебной инфраструктуре активно включилось отечественное гражданское общество. Действуя разрозненными, но высокопрофессиональными группами, они начали настоящую партизанскую кибервойну против страны-агрессора, при этом были достигнуты значительные успехи и сломаны мифы о «непобедимых российских хакерах».

Однако, по словам Олега Гайдука, особенности существования киберпространства опровергают мнение по поводу целесообразности и эффективности нанесения врагу вреда при любых условиях. Отсутствие координации и единого замысла при массированных попытках повредить информационную инфраструктуру россии, в редких случаях приводило к непреднамеренному раскрытию перед противником соответствующих замыслов украинских киберактивистов и заставило его значительно укрепить свои оборонные позиции. Это в определенной степени усложнило проведение скоординированных по времени и целесообразности мер военных сил киберобороны в киберпространстве противника.

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«Создание кибервойск определено Министром обороны Украины одним из приоритетных направлений. Поэтому для объединения усилий киберволонтеров и стимулирования лучших практик в сфере киберобороны, проведение Национального оборонного хакатона в Украине является своевременным и актуальным шагом для дальнейшего отражения российской агрессии и ее союзников. Это будет способствовать поддержке наземной операции ВСУ, позволит перенять новый инструментарий для киберборьбы и определить наиболее эффективную организационно-правовую модель киберобороны государства», – резюмировал заместитель Министра обороны Украины.

Данное заявление произошло в ходе заседания Национального кластера кибербезопасности по теме «Кибербезопасность на местном уровне: региональные вызовы и защита границ», организованного Национальным координационным центром кибербезопасности совместно с Фондом гражданских исследований и развития США при поддержке Государственного епартамента США.

Источник: Министерство оборони Украины