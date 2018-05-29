MIUI 10: первые скриншоты и список устройств Xiaomi, которые получат новую оболочку

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Как известно, послезавтра Xiaomi проведет пресс-конференцию, на которой кроме нового флагманского смартфона Xiaomi Mi 8 и фитнес-браслета Mi Band 3 будет представлена еще и оболочка MIUI 10. И вот сейчас в сети появились первые скриншоты следующей ключевой версии фирменной интерфейсной надстройки для смартфонов Xiaomi.

Как видим, это на скриншотах запечатлена китайская версия прошивки MIUI 10. Говоря точнее, изображения демонстрируют несколько экранов – меню с настройками, панели уведомлений и инструментов для быстрого доступа, а также обновленное окно многозадачности. Кроме визуальных изменений они демонстрируют ряд новых функций.

Как видим, сходство с Android P – налицо. Впрочем, учитывая, что MIUI 10 основана на Android P, это удивлять не должно.

Новая MIUI 10 выполнена в той же бело-синей цветовой гамме, что и последняя версия ОС Google. На скриншотах также можно разглядеть экран с миниатюрами наиболее часто запускаемых приложений.

Кроме того, ПО «Галерея» в режиме предпросмотра даже отображает миниатюры последних снимков.

Как и Android P, управление и навигация в новой оболочке MIUI 10 будет основана на жестах. Соответствующим образом для обеспечения поддержки жестов был переработан не только основной интерфейс, но и центр управления уведомлениями, экран блокировки и даже стандартный погодный виджет.

Помимо изменений интерфейса и новых функций новая оболочка MIUI 10 должна принести заметные улучшения по части производительности. Если о прошлой версии интереса MIUI 9 разработчики говорили «быстрая, как молния», то MIUI 10 они недавно характеризовали словосочетанием «быстрее молнии».

Можно с большой долей уверенности утверждать, что линейка смартфонов Xiaomi Mi 8, представленная обычный Mi 8 и особой версией Mi 8 SE, будет поставляться на рынок с предустановленной ОС MIUI 10. Вместе с тем, утечка позволяет ознакомиться с полным списком устройств Xiaomi, которые должны получить обновление до MIUI 10. В списке находятся Mi6, Mi5, Mi 5s, Mi 5s Plus, Mi4, Mi3, Mi 4S, Mi 4c, Mi Mix, Mi Mix 2, Redmi Y1, Redmi Y1 Lite, Mi Note 2, Mi Note 3, Redmi Note 3, Redmi Note 3 Pro, Redmi Note 4, Redmi Note 4X, Redmi 5A, Redmi Note 5A, Mi 5X, Mi Max, Mi Max 2, Redmi 4, Redmi 4X, Redmi 4A, Redmi 3, Redmi 3S, Redmi 3S Prime, Redmi Pro, Redmi 3X, Mi Pad 3, Redmi Note 5 Pro, Redmi S2, Mi 6X и Mi Mix 2S.

Источник: Gizmochina