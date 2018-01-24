«ММДС-Украина» получит 500 млн грн за конверсию частот в диапазоне 2600 МГц, хотя ей они обошлись в 147 раз дешевле

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На 31 января запланировано проведение торгов, на которых Национальная комиссия регулирования связи и информатизации (НКРСИ) продаст операторам радиочастоты для запуска мобильной связи 4G.

На торги будут выставлены 80 МГц радиочастот в диапазоне 2500-2700 МГц. Ранее эти 80 МГц сдало государству ООО «ММДС-Украина», принадлежащее Ринату Ахметову. Взамен компания должна получить компенсацию в размере 500,092 млн грн. Её оплатят мобильные операторы «Киевстар», «Vodafone Украина» и lifecell, которые будут участвовать в конкурсе.

По данным источника, компания «ММДС-Украина» и аффилированная компания заплатили за пользование радиочастотным ресурсом Украины с 2010 года по июль 2017 года 6,68 млн грн. При этом «ММДС-Украина» отдаёт в обмен на компенсацию половину своих радиочастот. Это значит, что, потратив на радиочастоты примерно 3,4 млн грн, компания получит за их конверсию в 147 раз больше (500 млн грн), делает вывод «Экономическая правда».

Отмечается, что летом 2017 года были подписаны изменения в постановления Кабинета министров Украины №993 от 1 августа 2007 года и №200 от 22 февраля 2006 года. В постановление №993, в частности, были внесены изменения, которые устанавливали порядок назначения и максимальный размер компенсации за добровольную сдачу радиочастот, так называемую конверсию. Так, в пункте 9 указано, что «стоимость конверсии не может превышать 25% от размера платы за выдачу лицензии». Учитывая, что плата за выдачу лицензий в диапазоне 2600 МГц равна 2,288 млрд грн, максимальный размер компенсации «ММДС-Украина» не должен превышать 572 млн грн.

Решением НКРСИ №550 от 27 октября 2017 года были утверждены план конверсии и расчеты стоимости конверсии «ММДС-Украина», на основе которых комиссия утвердила компенсацию в размере 500 млн грн. Но в свободном доступе этих документов нет.

При этом операторы сотовой связи считают данный частотный диапазон не особо привлекательным.

«По большому счету, нам можно было дать лицензии и без этого диапазона (2600 МГц), потому что экономически целесообразно строить 4G-сеть на частотах 1800 МГц. Однако все понимают, что получить лицензию на диапазон 1800 МГц без 2600 МГц не получится», — сообщил на условиях анонимности сотрудник одного из мобильных операторов.

Частотный диапазон 2600 МГц имеет низкую ликвидность, потому что радиус действия базовой станции на этой частоте почти в 3,5 раза меньше радиуса действия базовой станции на частоте 1800 МГц.

По словам руководителя одного из мобильных операторов, компания намерена развивать 4G на частотах 2600 МГц только в крупнейших городах Украины: Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Харькове.

Источник: «Экономическая правда»