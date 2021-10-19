Ещё до официального запуска новых процессоров AMD серии Rembrandt на базе архитектуры Zen3, в сети уже появилась порция слухов о характеристиках преемников: чипах серий Raphael и Phoenix, основанных на следующей архитектуре Zen4.

По данным инсайдеров, AMD намерена выпустить 16-ядерные процессоры с архитектурой Zen4, которые ориентированы на применение в составе ноутбуков. Эта серия чипов, вероятно, получит название Raphael-H.

AMD Raphael – это семейство процессоров следующего поколения, получившие ядра на базе архитектуры Zen4. Они предназначены для применения в составе настольных компьютеров. Пока что нет сведений о количестве вычислительных ядер в таких чипах. Raphael станет первым высокопроизводительным процессором для настольных ПК с интегрированной графикой RDNA2. Эта серия будет предлагаться вместе с линейкой APU под кодовым названием Phoenix, предназначенной как для ноутбуков начального уровня, так и для высокопроизводительных ноутбуков.

Слухи предполагают, что AMD может захотеть войти в сегмент мобильных устройств для энтузиастов с даже большей производительностью, чем сможет обеспечить Phoenix. И для этих целей компания может перепрофилировать настольные процессоры, предложив в ноутбуках чрезвычайно высокую производительность. Это может быть прямым ответом на планы Intel выпустить семейство мобильных процессоров Alder Lake-S. Они могут включать до 16 ядер и обладать показателем TDP на уровне 45-55 Вт.

Причём, уже около полутора лет назад появились первые слухи о возможности появления игровых ноутбуков следующего поколения с процессорами Rapahel, у которых показатель TDP может находиться в диапазоне от 35 Вт до 65 Вт.

Таким образом, можно ожидать, что процессоры серии Raphael будут предлагаться вместе с чипами Phoenix в рамках серии Ryzen 7000H для ноутбуков. Подробные сведения о них пока не сообщаются. Известно лишь, что оба семейства процессоров должны содержать встроенное графическое решение RDNA2 и поддерживать стандарт оперативной памяти DDR5. Новая серия будет конкурировать с процессорами Intel Raptor Lake Mobile, вероятно, не раньше конца 2022 — начала 2023 года.

Источник: videocardz