MacBook Neo все? У Apple возникли неожиданные проблемы с производством

По сообщениям, ажиотаж на популярный бюджетный MacBook Neo привел к дефициту процессоров A18 Pro у Apple.





Компания продала больше этих ноутбуков, чем ожидала. Сейчас у Apple просто нет в наличии необходимого количества A18 Pro для производства большего количества MacBook Neo.

Инсайдеры из Тайваня объясняют, что изначально техгигант из Купертино планировал выпустить около 5-6 млн единиц MacBook Neo. Это было обусловлено количеством дефектных или бракованных чипов A18 Pro, которые хранились на складах. Интересно, что эти чипы в противном случае были бы просто утилизированы, поскольку не подходили для использования в iPhone 16 Pro.

Как и со всеми другими чипами, Apple A18 Pro тоже не все на 100% вполне пригодны. Идеальные образцы производитель использовал в iPhone 16 Pro и Pro Max. Дефектные чипы с одним нерабочим ядром GPU были сохранены и использованы в MacBook Neo.





Теперь перед Apple встала дилемма, ведь при таком высоком спросе остатки процессоров A18 Pro кончатся быстрее, чем утихнет ажиотаж вокруг MacBook Neo. Сейчас компания проводит переговоры с поставщиками чтобы определиться относительно дальнейших действий.

С одной стороны Apple может обратиться к TSMC с просьбой увеличить производство процессоров A18 Pro по 3-нм техпроцессу, однако это существенно повлияет на прибыльность. Однако компания может потерять еще больше, если откажется от дальнейшего производства невероятно популярной бюджетной модели лэптопа.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

По цене в $599 у MacBook Neo почти нет конкурентов. Это ноутбук очень напугал производителей ноутбуков на ОС Windows. Если к этому добавить стремительный рост цен на ОЗУ и устройства для хранения данных, вряд ли конкуренты смогут в ближайшее время выпустить что-то аналогичное MacBook Neo.

Итак, если Apple когда-то и имела шанс захватить рынок доступных ноутбуков, то сейчас лучший момент. Изначально компания планировала выпустить 5-6 млн единиц MacBook Neo и сосредоточиться на следующей модели с процессором A19 Pro со слабыми характеристиками.

В то же время пользователи надеются, что Apple все же интегрирует испарительную камеру, которая используется в iPhone 17 Pro, не только в MacBook Neo, но и в следующий MacBook Air.

Ранее мы писали, что Apple стремится скупить всю доступную на рынке мобильную DRAM и «похоронить» конкурентов.

Источник: NotebookCheck