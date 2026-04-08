MacBook Neo все? У Apple возникли неожиданные проблемы с производством

По сообщениям, ажиотаж на популярный бюджетный MacBook Neo привел к дефициту процессоров A18 Pro у Apple.
Компания продала больше этих ноутбуков, чем ожидала. Сейчас у Apple просто нет в наличии необходимого количества A18 Pro для производства большего количества MacBook Neo.
Инсайдеры из Тайваня объясняют, что изначально техгигант из Купертино планировал выпустить около 5-6 млн единиц MacBook Neo. Это было обусловлено количеством дефектных или бракованных чипов A18 Pro, которые хранились на складах. Интересно, что эти чипы в противном случае были бы просто утилизированы, поскольку не подходили для использования в iPhone 16 Pro.
Как и со всеми другими чипами, Apple A18 Pro тоже не все на 100% вполне пригодны. Идеальные образцы производитель использовал в iPhone 16 Pro и Pro Max. Дефектные чипы с одним нерабочим ядром GPU были сохранены и использованы в MacBook Neo.
Теперь перед Apple встала дилемма, ведь при таком высоком спросе остатки процессоров A18 Pro кончатся быстрее, чем утихнет ажиотаж вокруг MacBook Neo. Сейчас компания проводит переговоры с поставщиками чтобы определиться относительно дальнейших действий.
С одной стороны Apple может обратиться к TSMC с просьбой увеличить производство процессоров A18 Pro по 3-нм техпроцессу, однако это существенно повлияет на прибыльность. Однако компания может потерять еще больше, если откажется от дальнейшего производства невероятно популярной бюджетной модели лэптопа.
По цене в $599 у MacBook Neo почти нет конкурентов. Это ноутбук очень напугал производителей ноутбуков на ОС Windows. Если к этому добавить стремительный рост цен на ОЗУ и устройства для хранения данных, вряд ли конкуренты смогут в ближайшее время выпустить что-то аналогичное MacBook Neo.
Итак, если Apple когда-то и имела шанс захватить рынок доступных ноутбуков, то сейчас лучший момент. Изначально компания планировала выпустить 5-6 млн единиц MacBook Neo и сосредоточиться на следующей модели с процессором A19 Pro со слабыми характеристиками.
В то же время пользователи надеются, что Apple все же интегрирует испарительную камеру, которая используется в iPhone 17 Pro, не только в MacBook Neo, но и в следующий MacBook Air.
Ранее мы писали, что Apple стремится скупить всю доступную на рынке мобильную DRAM и «похоронить» конкурентов. Ютубер повысил производительность MacBook Neo на +17%.
ASUS: MacBook Neo за $599 став «шоком» для індустрії Windows-ПК
Источник: NotebookCheck
