Мобильный оператор lifecell провел интеграцию внутренних систем с сервисом «Дія»





lifecell стал первым украинским мобильным оператором, который начал применять шеринг электронных документов, удостоверяющих личность, из приложения «Дія». Такая возможность повлияла прежде всего на процедуру регистрации мобильного номера у оператора. Теперь данные абонента, желающего юридически «закрепить» номер за собой, автоматически подгружаются во внутренние системы lifecell после его согласия. Это позволило значительно сократить время на осуществление регистрации.

Почувствовать новые преимущества могут клиенты lifecell, пользующиеся приложением «Дія 2.0». Для этого, как и ранее, необходимо подать заявление на регистрацию номера в магазин lifecell. А дальше абоненту достаточно открыть документ, удостоверяющий личность, в приложении «Дія» на собственном смартфоне и назвать сгенерированный номер штрих-кода. Сотрудник оператора вводит этот номер в систему и направляет запрос на получение копии цифрового документа. Клиент подтверждает запрос – копия документа оказывается в системе lifecell. Вся процедура занимает несколько секунд.

Сейчас через «Дію» lifecell можно предоставлять копии следующих видов цифровых документов: ID-карты (паспорта гражданина Украины нового образца) и загранпаспорта.

Оператор, как и раньше, принимает электронные версии и других документов, удостоверяющих личность. Для этого достаточно открыть их в приложении «Дія» и продемонстрировать сотруднику lifecell. Этой возможностью клиенты lifecell могли воспользоваться еще с апреля 2020 года во время прохождения процедуры регистрации и идентификации (подтверждения владения номером). Успешная идентификация позволяет получить доступ к управлению номером (операциям с SIM-картой, получению финансовой информации о номере, изменению тарифа и статуса дополнительных услуг). Однако, ввод данных с таких документов в системы lifecell не является автоматическим и соответственно занимает больше времени.

Также, как и раньше, согласно стандартной процедуре регистрации номера клиент должен подтвердить пользование SIM-картой одним из способов: предоставить SIM-карту для проверки; озвучить / показать / указать в заявлении одноразовый пароль, отправленный оператором на абонентский номер, который регистрируется; озвучить / показать / указать в заявлении секретное слово, установленное в соответствии с процедурой оператора.

По словам оператора, регистрация мобильного номера является наиболее действенным методом для защиты SIM-карты от мошенничества. Для удаленной регистрации номера на свои паспортные данные или удаленного заключения индивидуальных контрактов lifecell предлагает возможность авторизации с помощью BankID. Регистрация номера возможна еще и через подключение Мobile ID – электронной цифровой подписи.

Напомним, что вчера мобильный оператор Vodafone Украина также начал использовать приложение «Дія» для идентификации абонентов.

Источник: lifecell