Vodafone одним из первых среди украинских операторов начинает использовать приложение «Дія» для идентификации абонентов

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С 21 декабря 2020 года оператор мобильной связи Vodafone Украина, совместно с Министерством цифровой трансформации, запускает программу тестирования обслуживания абонентов с приложением «Дія». На первом этапе абоненты оператора, у которых есть приложение «Дія», могут использовать его для своей идентификации. Для этого нужно просто открыть «Дію» и показать свои цифровые документы сотруднику магазина.

С помощью «Дії» абоненты Vodafone Украина могут получить нужные сервисы, изменить тариф, управлять дополнительными услугами, получать финансовую информацию о своем номере и т.д.

Кроме этого, в Запорожской области Украины оператор начал тестирование «Дії» для контрактного подключения. Абоненты смогут поделиться цифровой копией своей ID-карты, а все данные документа будут внесены в систему автоматически. Таким образом, время на оформление контрактного подключения уменьшится почти в два раза.

После успешного окончания тестового периода, «Дія» будет работать постоянно и перечень услуг в магазинах будет расширяться. В дальнейшем, с помощью «Дії», абоненты смогут зарегистрировать свой номер на паспортные данные, перейти с предоплаченной на контрактную форму обслуживания и многое другое.

Источник: Vodafone