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Vodafone одним из первых среди украинских операторов начинает использовать приложение «Дія» для идентификации абонентов

Vodafone одним из первых среди украинских операторов начинает использовать приложение «Дія» для идентификации абонентов

Vodafone одним из первых среди украинских операторов начинает использовать приложение «Дія» для идентификации абонентов


С 21 декабря 2020 года оператор мобильной связи Vodafone Украина, совместно с Министерством цифровой трансформации, запускает программу тестирования обслуживания абонентов с приложением «Дія». На первом этапе абоненты оператора, у которых есть приложение «Дія», могут использовать его для своей идентификации. Для этого нужно просто открыть «Дію» и показать свои цифровые документы сотруднику магазина.

С помощью «Дії» абоненты Vodafone Украина могут получить нужные сервисы, изменить тариф, управлять дополнительными услугами, получать финансовую информацию о своем номере и т.д.

Кроме этого, в Запорожской области Украины оператор начал тестирование «Дії» для контрактного подключения. Абоненты смогут поделиться цифровой копией своей ID-карты, а все данные документа будут внесены в систему автоматически. Таким образом, время на оформление контрактного подключения уменьшится почти в два раза.

После успешного окончания тестового периода, «Дія» будет работать постоянно и перечень услуг в магазинах будет расширяться. В дальнейшем, с помощью «Дії», абоненты смогут зарегистрировать свой номер на паспортные данные, перейти с предоплаченной на контрактную форму обслуживания и многое другое.

Источник: Vodafone

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