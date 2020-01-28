monobank дразнит детской картой — рассекречена функциональность основного раздела «Родительский контроль»

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Не так давно разработчики украинского платежного приложения monobank в рамках очередного крупного обновления запустили так называемую «белую» (она окрашена в белый цвет) дебетовую карту VISA, отличающуюся от уже хорошо знакомой «черной» карты MasterCard отсутствием кредитного лимита. Следующий на очереди важный продукт — давно обещанная детская карта (затем — СПД). Разработчики уже давно дразнят пользователей этой самой детской картой, а сегодня сооснователь проекта monobank Олег Гороховский в своем Telegram-канале поделился первыми подробностями.

Точные сроки запуска по-прежнему неизвестны, но зато топ-менеджер рассказал главное — как будет реализован раздел «Родительский контроль» в детских картах. Он опубликовал скриншот соответствующего раздела. Неясно, является ли это изображение шаблоном, или же было взято из тестовой версии приложения.

Как видим, есть настройки практически на все случаи жизни, позволяющие гибко регулировать то, на что ребенок сможет тратить средства.

Кроме этих настроек, родитель сможет устанавливать ребенку интернет-лимит или передать это в управление ребенка.

Очевидно, что запуск детской карты уже не за горами. К слову, 22 января число клиентов monobank превысило 1,8 млн человек — + 200 тыс. за два месяца.

Источник: Telegram