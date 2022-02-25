monobank повертає кредитні ліміти — надасть 10 000 грн на торгові операції, комуналку та поповнення мобільного

monobank вирішив відмовитись від вчорашнього рішення щодо обмеження розрахунків кредитними коштами та повернути клієнтам цю можливість. Протягом години ліміти повернуться — доступними будуть 10 тис. гривень з раніше схваленого кредитного ліміту при умові, що вони були доступні до початку війни. Про рішення повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.

Здійснювати P2P-перекази грошових коштів та знімати готівку у кредит поки що не можна — тільки торгові операції, комуналка та поповнення мобільного.