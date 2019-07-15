monobank стал первым банком в Украине, подключившим обе действующее в стране системы цифровой идентификации BankID

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Украинский интернет-банк monobank подключился ко второй системе BankID разработки НБУ, став первым банком в Украине, кто подключился к обеим действующим в нашей стране системам. Об этом в Telegram сообщил Дмитрий Дубилет, сооснователь финтех-стартапа Fintech Band, который вместе с «

В Украине сейчас действует две системы BankID. Первая была разработана ПриватБанком до того, как банк перешел в государственную собственность. Затем альтернативный BankID создало государство (НБУ и ОщадБанк), что привело к определенной фрагментации — банки разделились на две группы, что несколько ограничило доступность технологии для клиентов.

Напомним, BankID — это технология удаленного подтверждения личности пользователя, через банк, в котором он обслуживается. На сегодняшний день BankID используется в качестве способа авторизации множеством е-сервисов в самых разных госорганах.

К первой системе BankID, разработанной ПриватБанком, monobank подключился в мае. Чтобы воспользоваться этой системой, клиентам monobank нужно отсканировать QR-код обычной камерой.

Источник: Дмитрий Дубилет