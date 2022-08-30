monobank установил абсолютный рекорд по времени регистрации нового клиента — менее 2 минут (через «Дія»)

Соучредитель monobank Олег Гороховский поделился очередной порцией интересной статистики военного времени — она касается времени, затраченного новыми клиентами на открытие счетов в августе, и свидетельствует об установлении абсолютного рекорда по этому показателю.

Гороховский начал с того, что с начала войны многие украинцы получили новый опыт открытия счетов в разных банках — в классических банках в Европе, интернет-банках и платежных системах как Revolut или Wise, и украинских банках для обхода различных ограничений Нацбанка, продиктованных текущими реалиями. И в большинстве своем, судя по сообщениям украинцев в соцсетях, этот опыт оказался не самым приятным из-за бюрократических задержек. После этого соучредитель monobank сразу перешел к… рекламе собственного продукта и подчеркнул, что регистрация клиента — одно из приоритетных направлений и команда прилагает значительные усилия, чтобы максимально упростить процедуру регистрации (убирает лишние шаги и непрерывно шлифует UX и UI). Не без этого, конечно, но надо признать, что у monobank действительно одна из самых простых и быстрых процедур открытия счетов — недаром это одно из самых больших преимуществ продукта.

Так вот, в августе к monobank присоединилось более 140 тысяч новых клиентов — в июне проект вышел на 6 млн клиентов (чуть меньше 5 лет) — и заодно был зафиксирован абсолютный рекорд по времени регистрации нового клиента, который составил 1 минуту 43 секунды. Интересно, что рекорд был установлен через приложение «Дія» — это один из основных способов регистрации.

«Это быстрее, чем одеться для выхода в классический банк», резюмировал соучредитель monobank Олег Гороховский

Среднее время от начала регистрации до открытия карты monobank по основным видам регистрации:

«Дія» (40%) — 5 минут 16 секунд;

ID-карта (29%) — 9 минут 33 секунды;

Паспорт-книжечка (27%) — 11 минут 27 секунд.

Отдельно Гороховский отметил функцию шеринга документов в приложении Минцифры и охарактеризовал ее как гениальную историю о том, как государство должно взаимодействовать с людьми. Конечно, министр цифровой трансформации Михаил Федоров не прошел мимо и отреагировал мемом, иллюстрирующим инновационную составляющую украинского приложения «Дия» (в свое время было много шуток и страданий украинцев, неприятно удивлявшихся бюрократии и технологической отсталости Европы во многих сферах).