monobank вышел на третье место по эмиссии карт (больше выпустили только «ОщадБанк» и «ПриватБанк»)





monobank отметился очередным важным для себя достижением — карточный продукт Fintech Band и «Универсал-Банка» вышел на третье место по количеству эмитированных платежных карт. Об этом сообщил сооснователь проекта Олег Гороховский со ссылкой на статистику НБУ на своих страничках в Telegram и Facebook, уточнив, что это произошло еще в августе.

По этому показателю платежный сервис monobank уступает только крупнейшим украинским банкам — «ОщадБанку» и «ПриватБанку». Увы, точных цифр сооснователь monobank не приводит, но можно вспомнить статистику годичной давности по активным картам (тогда третье место занимал «Райффайзен Банк Аваль» с 2,321 млн карт). И как раз в августе число клиентов monobank превысило 2,5 млн человек.

Каждый месяц проект monobank добавляет примерно 100 тыс. новых пользователей, а недавно в рамках специального события команда проекта установила абсолютный рекорд по количеству новых клиентов, привлеченных за один день — 18 103 (предыдущий был 5 564). При сохранении нынешних темпов роста к концу года monobank вполне может перепрыгнуть планку в 3 млн клиентов.

Платежное приложение monobank было запущено в ноябре 2017 года. 25 мая 2019 года проект преодолел рубеж в 1 млн клиентов. К ноябрю 2019-го приложением monobank пользовались уже более 1,5 млн человек, в марте 2020-го перед запуском детской карты число клиентов monobank превысило 2 млн человек, а в августе число клиентов monobank превысило 2,5 млн человек.

Источник: Олег Гороховский Telegram