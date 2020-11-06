monobank взял рубеж в 2,9 млн клиентов и анонсировал выдачу карт на кассах крупных торговых сетей





Чтобы преодолеть отметку в 2,9 млн клиентов, monobank понадобилось чуть меньше трех лет — платежное приложение вышло 15 ноября 2017 года на iOS и двумя днями позднее на Android.

В августе monobank (карточный продукт Fintech Band и «Универсал-Банка») вышел на третье место по эмиссии карт (больше выпустили только «ОщадБанк» и «ПриватБанк»), и проект продолжает привлекать новых клиентов завидными темпами: 25 мая 2019 года проект преодолел рубеж в 1 млн клиентов, к ноябрю 2019-го приложением monobank пользовались уже более 1,5 млн человек, в марте 2020-го перед запуском детской карты число клиентов monobank превысило 2 млн человек, а в августе число клиентов monobank превысило 2,5 млн человек. То есть, 400 тыс. новых пользователей присоединились за три месяца и к концу года приложение должно миновать рубеж в 3 млн клиентов.

Объявляя о достижении очередной вехи, сооснователь проекта Олег Гороховский в своем Telegram-канале сделал еще один анонс — в обозримом будущем карту monobank можно будет оформить… «на кассах всех крупных, адекватных торговых сетей страны». Увы, никаких подробностей на этот счет он не сообщил, отметив лишь, что это упростит оформление карты (карты монобанк — теперь и на кассах в «Сільпо»/«АТБ»?).