МОЗ пояснив різницю між міжнародним свідоцтвом про вакцинацію та «ковідним сертифікатом» [відео]





Міністерство охорони здоров’я України дало пояснення щодо відмінностей між міжнародним свідоцтвом про вакцинацію та так званим «ковідним сертифікатом». Головне, що слід пам’ятати — українці, яких щепили двома дозами вакцини від COVID-19, вже можуть отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію. А ковідний сертифікат ще розробляється і його запустять тільки в липні поточного року.

Отже, різниця між двома документами:

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію — це український документ, який використовується для закордонних подорожей та відповідає міжнародним медико-санітарним нормам. Він свідчить про те, що людина повністю вакцинована проти COVID-19. Його можна отримати лише в паперовій формі в сімейного лікаря чи в будь-якому медичному закладі, підключеному до електронної системи охорони здоров’я.

— це український документ, який використовується для закордонних подорожей та відповідає міжнародним медико-санітарним нормам. Він свідчить про те, що людина повністю вакцинована проти COVID-19. Його можна отримати лише в паперовій формі в сімейного лікаря чи в будь-якому медичному закладі, підключеному до електронної системи охорони здоров’я. «Ковідний сертифікат» — це аналог цифрового COVID-сертифіката ЄС, який свідчить про вакцинацію, негативні результати ПЛР-тестів чи про одужання після COVID-19. Цей документ планують запустити в липні. Його можна буде отримати як у цифровій, так і в паперовій формі.

Детальніше про це розповідає Марія Карчевич, гендиректорка Директорату з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров’я МОЗ України:

Також про ці документи розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду:

«Перший — це Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Документ видається після проходження повного циклу вакцинації і використовуватиметься для перетину державних кордонів тих країн, які визнаватимуть це свідоцтво. Другий (ковідний сертифікат) ще у стадії розроблення та буде запроваджений після затвердження міжнародних вимог ЄС та ВООЗ. Орієнтовно плануємо запуск на липень. Сертифікат можна буде отримати як у паперовій формі в закладах охорони здоров’я, так і в електронній — через Дію. Окрім того, документ міститиме інформацію не лише про вакцинацію, але й про негативні результати ПЛР-тестів чи про одужання після COVID-19 та наявність антитіл», — зауважив Прем’єр-міністр.

Зазначимо, що згідно дослідження щодо ставлення українців до запровадження COVID-паспортів, 27% — за, 34% — проти, а 30% — байдуже.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я України, Уряд