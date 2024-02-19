Можно сделать так, чтобы российские Starlink на фронте не работали — Федоров

С 2023 года появилось много данных об использовании интернета Starlink российскими оккупационными войсками вдоль линии фронта. Это создает определенные проблемы для Сил обороны Украины.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что он обсуждал этот вопрос с основателем SpaceX Илоном Маском еще до того, как он приобрел публичный резонанс.

«Мы посмотрели, проанализировали кейс, который был как раз в Израиле, когда обострение конфликта в Газе вот сейчас началось. Как там выходили из такой ситуации. Мы нашли соответствующий алгоритм, предложили SpaceX и сейчас у нас происходит четкая коммуникация относительно того, как сделать так, чтобы кейсов подобных не было», — сказал Федоров.

Он добавил, что у SpaceX есть возможность отключить терминалы Starlink на временно оккупированной территории Украины, «но для нас это также будет катастрофично».

«Нам нужно, чтобы там Starlink работал, потому что используются определенные технологии, которые для нас важны также. Они связаны с дронами. Есть другой способ, как сделать так, чтобы наши Starlink работали, а Starlink, которые по сути там появляются другим путем, не работали. И вот мы работаем со SpaceX», — подчеркнул министр.

В то же время Федоров не верит в существование связи между тем, что в армии рф появились терминалы Starlink, и тем, как Илон Маск сейчас комментирует российско-украинскую войну.

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«Это было логично, что они начнут их через третьи государства закупать и завозить. У них были Starlink, их уже завозили, просто сейчас это попало в публичность, их стало чуть больше. То есть кто-то, наверное, из их предпринимателей начал это монетизировать, и зажило это какой-то отдельной жизнью. Технологически нужно исключить Starlink, которые они используют, и сделать так, чтобы наши продолжили работать», — добавил Федоров.

Источник: suspilne

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