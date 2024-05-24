MSI анонсировала первую в мире материнскую плату под память CAMM2 для настольных ПК

В сотрудничестве с Kingston MSI анонсировала первую в мире материнскую плату для настольных ПК с поддержкой оперативной памяти CAMM2. Новый форм-фактор памяти ранее фигурировал в сообщениях исключительно как формат для ноутбуков. Хотя для них новая память подходит лучше всего, стандарт CAMM2 от JEDEC также поддерживает настольные ПК. Новая плата будет представлена на выставке Computex 2024 в начале июня.

Плата MSI Z790 Project Zero Plus имеет черно-серебристое покрытие. На обнародованном фото видно, что справа от гнезда процессора слоты DDR5 DIMM заменены одним модулем CAMM2, закрепленным четырьмя винтами.

Такая компоновка открывает новые возможности для установки систем охлаждения процессора и самой оперативной памяти. Традиционные модули часто мешают процессорному кулеру, форм-фактор SO-DIMM также ограничивает возможности для охлаждения ОЗУ. Также CAMM2 имеет потенциал стать особенно актуальным для сборки компактных компьютеров.

CAMM2 — новый стандарт памяти, который должен заменить SO-DIMM, доминировавший десятилетиями. CAMM2 объединяет возможности двухканальной конфигурации памяти и поддержку 128-разрядной шины в одном модуле. В ноутбуках такая память занимает на 65% меньше места, как можно видеть, в десктопах экономия места может быть еще больше.

Стандарт поддерживает не только модули памяти DDR5, а работает и с более быстрыми модулями памяти LPDDR5X. Новейшие модули CAMM2 LPDDR5X имеют скорость 7500 МТ/с и в будущем смогут работать еще быстрее.

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Модуль Kingston Fury Impact CAMM2, который используется с новой материнской платой MSI, является лишь DDR5. Однако стоит ожидать, что Kingston применит профиль XMP к модулю, который потенциально может повысить производительность.

Источники: Tom`s Hardware, VideoCardz

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