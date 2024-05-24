Новости Технологии 24.05.2024 в 11:03 comment views icon

MSI анонсировала первую в мире материнскую плату под память CAMM2 для настольных ПК

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Андрій Русанов

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В сотрудничестве с Kingston MSI анонсировала первую в мире материнскую плату для настольных ПК с поддержкой оперативной памяти CAMM2. Новый форм-фактор памяти ранее фигурировал в сообщениях исключительно как формат для ноутбуков. Хотя для них новая память подходит лучше всего, стандарт CAMM2 от JEDEC также поддерживает настольные ПК. Новая плата будет представлена на выставке Computex 2024 в начале июня.

Плата MSI Z790 Project Zero Plus имеет черно-серебристое покрытие. На обнародованном фото видно, что справа от гнезда процессора слоты DDR5 DIMM заменены одним модулем CAMM2, закрепленным четырьмя винтами.

MSI анонсувала першу у світі материнську плату під пам’ять CAMM2 для настільних ПК

Такая компоновка открывает новые возможности для установки систем охлаждения процессора и самой оперативной памяти. Традиционные модули часто мешают процессорному кулеру, форм-фактор SO-DIMM также ограничивает возможности для охлаждения ОЗУ. Также CAMM2 имеет потенциал стать особенно актуальным для сборки компактных компьютеров.

CAMM2 — новый стандарт памяти, который должен заменить SO-DIMM, доминировавший десятилетиями. CAMM2 объединяет возможности двухканальной конфигурации памяти и поддержку 128-разрядной шины в одном модуле. В ноутбуках такая память занимает на 65% меньше места, как можно видеть, в десктопах экономия места может быть еще больше.

MSI анонсувала першу у світі материнську плату під пам’ять CAMM2 для настільних ПК

Стандарт поддерживает не только модули памяти DDR5, а работает и с более быстрыми модулями памяти LPDDR5X. Новейшие модули CAMM2 LPDDR5X имеют скорость 7500 МТ/с и в будущем смогут работать еще быстрее.

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Модуль Kingston Fury Impact CAMM2, который используется с новой материнской платой MSI, является лишь DDR5. Однако стоит ожидать, что Kingston применит профиль XMP к модулю, который потенциально может повысить производительность.

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Источники: Tom`s Hardware, VideoCardz

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