Micron представила модули памяти LPCAMM2 – более компактные, экономные и быстрые, чем обычные SODIMM

Компания Micron анонсировала линейку первых стандартных модулей памяти LPCAMM2, объединяющих высокую производительность, низкое энергопотребление и большую емкость. Новые модули LPDDR5X предназначены как для ноутбуков, так и для настольных компьютеров – планируется, что они будут сосуществовать с традиционными модулями SODIMM по крайней мере несколько лет.

Модули LPCAMM2 от Micron будут доступны в емкости 16 ГБ, 32 ГБ и 64 ГБ. Они поддерживают скорость передачи данных до 9600 МТ/с, что значительно выше 6400 МТ/с в DDR5 SODIMM. Хотя память LPDDR5X может быть немного медленнее по сравнению с DDR5, когда речь идет о задержках, это может быть компенсировано более высокой скоростью передачи данных и другими преимуществами. Micron утверждает, что модульный форм-фактор не увеличивает задержку памяти LPDDR5X по сравнению с распаянными подсистемами LPDDR5X.

Еще одно преимущество памяти LPDDR5X состоит в том, что она потребляет на 43-58% более низкую активную мощность на 64-разрядную шину на той же скорости, чем DDR5, и до 80% более низкую мощность в режиме ожидания. Как и модули DDR5, модули LPCAMM2 содержат микросхему управления питанием и схему регулирования напряжения, что дает производителям модулей дополнительные способы снизить энергопотребление.

Модуль LPCAMM2 имеет 128-битный интерфейс памяти – только один из этих модулей требуется для насыщения интерфейса памяти современных процессоров для ноутбуков. Это позволяет разработчикам делать ноутбуки тоньше и делает их дешевле.

По сравнению с двумя модулями SODIMM, модуль LPCAMM2 обеспечивает 64% экономии места, что очень неплохо для ноутбуков. Чтобы сделать модули LPCAMM2 значительно меньше двух модулей DDR5 SODIMM, Micron вертикально интегрирует несколько чипов памяти LPDDR5X. Например, модули LPCAMM2 на 64 ГБ используют четыре пакета 8-Hi LPDDR5X.

Еще одно преимущество LPCAMM2 от Micron – модульность, дающая больше возможностей OEM-производителям ПК. Она улучшает ремонт и обновление для конечного пользователя. Однако эти модули предлагают максимум 64 ГБ, что снижает их привлекательность для мобильных рабочих станций, которым нужно много памяти.

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Micron говорит, что спецификация LPCAMM2 совместима в обе стороны. Модули могут использовать типовую память DDR5, хотя Micron не видит никакой пользы в использовании этого типа DRAM с LPCAMM2. Между тем LPCAMM2 также поддерживает LPDDR6 – как только в ноутбуках появится новый тип памяти, Micron сможет создавать еще более быстрые модули LPCAMM2.

Lenovo станет одной из первых компаний, которая будет использовать модули памяти Micron LPCAMM2 в некоторых ноутбуках. Теперь будут доступны только модули LPCAMM2 от Micron, но другие компании, включая Samsung, также готовят модули LPCAMM. Micron считает, что LPCAMM2 могут использовать не только настольные компьютеры и ноутбуки, но и другие типы устройств.

Источники: Micron, Tom`s Hardware