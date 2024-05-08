Lenovo представила первый в мире ноутбук с памятью LPCAMM2 — меньший размер, лучшая скорость и энергопотребление

Ноутбук Lenovo ThinkPad P1 Gen 7 Workstation первым в мире получил новые модули оперативной памяти LPCAMM2 от Micron. Новый формат памяти на 64% меньше, чем DDR5 SO-DIMM, и на 58% энергоэффективнее благодаря использованию памяти LPDDR5X.
ThinkPad P1 Gen 7 является единственной моделью в линейке P1, которая оснащена памятью Micron LPCAMM2 с максимальной емкостью 64 ГБ. Хотя SO-DIMM может обеспечить большую емкость, с LPCAMM2 ноутбук ThinkPad получает преимущество LPDDR5X, которая работает со скоростью 7467 МТ/с. Официальный стандарт CAMM2 поддерживает до 128 ГБ, поэтому максимальный объем памяти ноутбуков может измениться в будущем.
ThinkPad P1 Gen 7 имеет 16″ OLED-экран с соотношением сторон 16:10 и процессор Intel Core Ultra 9 185H (Meteor Lake). Он поставляется с видеокартой NVIDIA до RTX 3000 Ada или со встроенной графикой Intel.
Формат LPCAMM2 от Micron кардинально отличается от традиционной памяти SO-DIMM. Он позволяет модулям памяти занимать гораздо меньше места в корпусе ноутбука и позволяет использовать сменную LPDDR5X для лучшей скорости и меньшего энергопотребления.
Память со скоростью 7500 МТ/с обеспечивает в 1,3 раза большую пропускную способность, чем стандартная JEDEC DDR5 SO-DIMM. Один модуль использует всю 128-битную шину контроллера памяти процессора, то есть один LPCAMM2 функционирует как двухканальное решение. Это означает, что для достижения максимальной производительности памяти нужен лишь один модуль.
Новый формат памяти происходит от стандарта CAMM, который изобрела Dell. JEDEC позже сделала стандарт универсальным под названием CAMM2. С тех пор Samsung и Micron создали собственные модули CAMM2 под разными названиями, например LPCAMM2 («обычные» решения CAMM2 не используют память LPDDR5X).
Более высокая пропускная способность и другие характеристики делают LPCAMM2 перспективным преемником решений SO-DIMM и LPDDR, которые десятилетиями доминировали в портативных устройствах. Неудивительно, что он привлек внимание крупного производителя ноутбуков.
Micron представила модули памяти LPCAMM2 – более компактные, экономные и быстрые, чем обычные SODIMM
Источники: Lenovo, Tom`s Hardware
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