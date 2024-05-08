Lenovo представила первый в мире ноутбук с памятью LPCAMM2 — меньший размер, лучшая скорость и энергопотребление

Ноутбук Lenovo ThinkPad P1 Gen 7 Workstation первым в мире получил новые модули оперативной памяти LPCAMM2 от Micron. Новый формат памяти на 64% меньше, чем DDR5 SO-DIMM, и на 58% энергоэффективнее благодаря использованию памяти LPDDR5X.

ThinkPad P1 Gen 7 является единственной моделью в линейке P1, которая оснащена памятью Micron LPCAMM2 с максимальной емкостью 64 ГБ. Хотя SO-DIMM может обеспечить большую емкость, с LPCAMM2 ноутбук ThinkPad получает преимущество LPDDR5X, которая работает со скоростью 7467 МТ/с. Официальный стандарт CAMM2 поддерживает до 128 ГБ, поэтому максимальный объем памяти ноутбуков может измениться в будущем.

ThinkPad P1 Gen 7 имеет 16″ OLED-экран с соотношением сторон 16:10 и процессор Intel Core Ultra 9 185H (Meteor Lake). Он поставляется с видеокартой NVIDIA до RTX 3000 Ada или со встроенной графикой Intel.

Формат LPCAMM2 от Micron кардинально отличается от традиционной памяти SO-DIMM. Он позволяет модулям памяти занимать гораздо меньше места в корпусе ноутбука и позволяет использовать сменную LPDDR5X для лучшей скорости и меньшего энергопотребления.

Память со скоростью 7500 МТ/с обеспечивает в 1,3 раза большую пропускную способность, чем стандартная JEDEC DDR5 SO-DIMM. Один модуль использует всю 128-битную шину контроллера памяти процессора, то есть один LPCAMM2 функционирует как двухканальное решение. Это означает, что для достижения максимальной производительности памяти нужен лишь один модуль.

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Новый формат памяти происходит от стандарта CAMM, который изобрела Dell. JEDEC позже сделала стандарт универсальным под названием CAMM2. С тех пор Samsung и Micron создали собственные модули CAMM2 под разными названиями, например LPCAMM2 («обычные» решения CAMM2 не используют память LPDDR5X).

Более высокая пропускная способность и другие характеристики делают LPCAMM2 перспективным преемником решений SO-DIMM и LPDDR, которые десятилетиями доминировали в портативных устройствах. Неудивительно, что он привлек внимание крупного производителя ноутбуков.

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Источники: Lenovo, Tom`s Hardware

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