МТСБУ внедрило информационную систему «Электронный Европротокол», с помощью которой теперь можно оформлять ДТП через интернет

Моторное транспортное страховое бюро Украины (МТСБУ) внедрило информационную систему «Электронный Европротокол», благодаря которой у украинцев появилась возможность оформить протокол о ДТП не только в бумажной, но и в электронной форме. Сервис доступен по ссылке dtp.mtsbu.ua с 1 октября 2017 года, там же предусмотрен режим демонстрации для ознакомления с интерфейсом системы (в демо-режиме связь с ЦБД МТСБУ не используется).

Отметим, что в соответствии с решением МТСБУ с 01.10.2017 европротокол о ДТП, оформленный с использованием указанной системы, является полным аналогом европротокола, отправленного или предъявленного страховщику в бумажной форме. Напомним, что европротокол — это форма уведомления страховщика о дорожно-транспортном происшествии, единого образца для большинства стран Европы, которая может быть заполнена участниками ДТП без информирования о его наступлении органов полиции.

Дополнительными условиями и ограничениями для оформления Европротокола в электронной форме являются следующие факторы:

Транспортные средства обоих участников ДТП должны иметь действующие полисы внутреннего страхования.

Водители должны иметь при себе исправные мобильные телефоны, при этом хотя бы один из участников ДТП должен иметь с собой устройство (смартфон, планшет, ноутбук) с фотокамерой и доступом в Интернет.

Идентификационные данные о страхователе (коды ИНН или ЕДРПОУ) и транспортном средсте (номерной знак, марка и модель) должны быть указаны в полисе и корректно внесены в единую централизованную базу данных МТСБУ, в противном случае система не сможет правильно идентифицировать участников ДТП.

Система «Электронный Европротокол» предусматривает внесение основных данных, необходимых для оформления «Европротокола», участниками ДТП, их автоматическое дополнение данным ЦБД МТСБУ и автоматическое информирование обоих страховщиков о наступлении ДТП с участием обеспеченных ими транспортных средств. По словам разработчиков, система имеет удобный интерфейс с адаптацией под все распространенные операционные системы, содержит важные подсказки и предупреждения для пользователей.

Исходя из заполненных обстоятельств ДТП, электронная система самостоятельно предложит набор типовых схем ДТП, из которых можно выбрать ту, которая полностью соответствует обстоятельствам происшествия. Если ни одна из предложенных схем не подходит, схему ДТП надо составить самостоятельно, сфотографировать ее и разместить фото в соответствии с инструкциями.

Европротоколы, заполненные в электронной форме, практически исключают ошибки при их заполнении и, таким образом, исключают случаи отказа недобросовестных страховщиков в возмещении убытков по формальным признакам наличия ошибок, которых трудно избежать при оформлении бумажного бланка. Дальнейшие действия участников ДТП для получения страхового возмещения остаются неизменными.

В МТСБУ отметили, что Украина стала одной из первых европейских стран, в которых есть возможность оформлять Европротокол в электронной форме.

Источник: МТСБУ