МВД: Проект закона «О праве на гражданское огнестрельное оружие» будет существенно отличаться от проголосованного в первом чтении

В преддверии полномасштабного вторжения россии в нашу страну, 23 февраля 2022 года, Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект «О праве на гражданское огнестрельное оружие» №5708, легализующий право на приобретение огнестрельного оружия украинцами. С тех пор законодатели успели провести онлайн-опрос на эту тему с помощью сервиса «Дія», а теперь в МВД сделали интересное заявление.

В частности, заместитель министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый в своей статье для Голоса Украины рассказал о подготовке законопроекта «О праве на гражданское огнестрельное оружие», который Верховная Рада Украины приняла в первом чтении. В данный момент народные депутаты Украины в сотрудничестве с МВД и другими заинтересованными сторонами готовят этот законопроект ко второму чтению.

«Пока мы единственная страна в Европе, которая до сих пор на законодательном уровне не урегулировала специальным актом вопрос обращения гражданского огнестрельного оружия. Народные депутаты Украины, внося правки ко второму чтению, учитывают предложения МВД, основанные на лучшей международной практике. Проект закона будет существенно отличаться от проголосованного в первом чтении. Окончательное решение – за народными депутатами Украины», – отметил Богдан Драпятый.

К сожалению, замминистра МВД не сообщил, в чем конкретно заключаются нововведения, но скорее всего речь идет о дополнительных ограничениях, не предусмотренных в первой версии законопроекта.

Напомним, что министерство внутренних дел Украины спрашивало мнение граждан об обращении оружия в Украине. Опрос проходил в приложении «Дія», в голосовании приняло участие более 1,7 млн ​​человек, которые сформировали следующие результаты:

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59% — пистолеты могут иметь все граждане, которые соблюдают требования закона, и могут свободно носить их с собой в общественных местах;

22% — пистолеты категорически не должны обращаться среди гражданского населения вообще;

19% — пистолеты могут иметь все граждане, которые соблюдают требования закона, но использовать их смогут только в тирах или на стрельбищах. Носить оружие с собой запрещено.

Источник: МВД