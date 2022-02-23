Оновлено: в Україні (крім Донецької та Луганської областей) готуються запровадити надзвичайний стан на 30 днів. РНБО вже погодила рішення, на черзі — Рада

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) ухвалила рішення про запровадження надзвичайного стану на всій території України (окрім Донецької та Луганської областей, де вже діє надзвичайний правовий режим). РНБО все звернулась до Верховної Ради із закликом прийняти відповідне рішення. Про це під час брифінгу 23 лютого повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

«Говорили про ведення надзвичайного стану. Були жваві обговорення цього питання. Рішення було прийнято згідно з нашим законодавством. Верховна Рада має це затвердити протягом 48 годин. Я сьогодні матиму доповідь у Раді з цього приводу», — сказав він.

За словами Данілова, надзвичайний стан діятиме 30 днів. Обмеження будут відрізнятись залежно від території, тих питань і загроз, які можуть виникати там.

«Це буде посилення охорони громадського порядку та об’єктів, які забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства, це може бути обмеження руху транспорту, додатковий огляд транспорту, перевірка документів у фізичних осіб», — додав він.

Водночас, Данілов наголосив, що «воєнний стан в Україні в разі потреби буде введений миттєво, але поки що такого рішення немає». Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що воєнний стан буде введено лише у разі широкомасштабної війни з Росією.

Оновлено о 15:00: вже відомо, що парламент збереться на позачергове засідання сьогодні ввечері, орієнтовно о 17:00-18:00. Поки що триває розгляд змін до рішення РНБО. Про це повідомили голова партії «Голос» Кіра Рудик і депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко. Останній також додав, що сьогодні також має відбутися ще одне позачергове засідання парламенту для ухвалення змін до бюджету України щодо збільшення фінансування армії та силових структур, яке було затверджено Бюджетним комітетом Ради.

Заява Державної прикордонної служби України (ДПСУ) про введення додаткових обмежень

Додаткові тимчасові режимні обмеження вводяться у районах, які межують з РФ, Білоруссю, тимчасово окупованою територією України, прилягають до морського узбережжя.

Перш за все такі заходи запроваджені для посилення контролю за дотриманням прикордонного режиму, запобігання дестабілізації обстановки на держкордоні та іншим правопорушенням.

Серед обмежень:

перебування у прикордонні у нічний час,

вихід будь-яких плавзасобів з пунктів базування,

рух транспорту (окрім військового, силових структур, агро-техніки) дорогами, що відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до державного кордону і не забезпечують пересування до встановлених пунктів пропуску через державний кордон.

Також режимні заходи введені щодо перебування іноземців у прикордонній смузі, використання радіостанцій, здійснення польотів легкомоторних та безпілотних летальних апаратів, відео-, кіно-, фотознімання особового складу, об’єктів, будівель, споруд, транспорту та інших об’єктів, що належать Державній прикордонній службі України, та пересування по берегу чи льоду прикордонних водойм.

Додаткові режимні обмеження вводяться наказами прикордонних загонів та можуть відрізнятися у різних районах та областях. У зв’язку з цим, особам, які мають необхідність перебування, проведення певного роду робіт у прикордонних контрольованих районах, прикордонній смузі, рекомендуємо ознайомитися з чинними режимними обмеженнями на сайті Державної прикордонної служби України. Накази прикордонних загонів можна знайти у розділі сайту «Про відомство/структура» за посиланнями на відповідний прикордонний загін.

Заява Служби безпеки України (СБУ)

«Шановні громадяни України! Ситуація, в якій знаходиться наша держава, вимагає від нас єдності, спокою та рішучості. І готовності у будь-який момент часу задіяти всі можливості для захисту країни.

Заради безпеки держави та нашої перемоги у гібридній війні ми маємо, перш за все, працювати на випередження, заздалегідь реагувати на виклики та продумувати кожен свій крок наперед, зважаючи на потенційний розвиток різноманітних сценаріїв.

Рішення влади тимчасово запровадити надзвичайний стан по всій території України є необхідним та виваженим.

Ескалація на сході супроводжується спробами розхитати суспільство через панічні настрої, кібератаки, інформаційно-психологічні операції, активізацію російських агентів впливу та диверсійних груп тощо. Усі ці дестабілізаційні фактори знаходяться під особливою увагою СБУ. І введення надзвичайного стану надає додаткові інструменти для їх нейтралізації, покращення захисту об’єктів критичної інфраструктури та громадського порядку, недопущення диверсій, протидії іншим проявам гібридної війни.

Водночас звертаємо вашу увагу – введення надзвичайного стану не означає, що життя громадян ускладниться, а всі передбачені законом механізми одразу будуть застосовані. Адже кожен регіон України має свою безпекову специфіку.

Так само немає підстав для нагнітання ситуації та поширення фейків — мова йде про введення саме надзвичайного, а не воєнного стану. Як тільки у цьому не буде необхідності, його буде відмінено.

Наразі немає підстав для тривоги. Іде максимально злагоджена робота для найбільш ефективного захисту нашої країни та вашої безпеки».

Порядок введення надзвичайного стану

Для введення надзвичайного стану народні депутати мають розглянути президентський указ та затвердити його. Після цього оголошується надзвичайний стан і указ негайно оприлюднюється у ЗМІ.

Введення надзвичайного стану: заборони та обмеження

Парламентар Олексій Гончаренко оприлюднив проект указу президента України про введення надзвичайного стану. Згідно з ним, передбачається:

Особливий режим в’їзду та виїзду, обмеження свободи пересування. Обмеження руху та огляд транспортних засобів . Посилення охорони громадського порядку та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення. Заборона проведення зборів, мітингів, демонстрацій, спортивних та інших масових заходів. Введення комендантської години. Перевірка документів у громадян, у необхідних випадках – особистий огляд, огляд речей, автомобілів, багажу та вантажів, службових приміщень та житла громадян Обмеження продажу зброї, спиртних напоїв. Вилучення у громадян зареєстрованої вогнепальної та холодної зброї та боєприпасів; у підприємств – навчальної військової техніки, вибухових, радіоактивних речовин. Регулювання роботи цивільних теле- і радіопрограм.

Закон Україні «Про правовий режим надзвичайного стану» передбачає:

встановлення особливого режиму в’їзду і виїзду, а також обмеження свободи пересування по території, де вводиться надзвичайний стан;

обмеження руху транспортних засобів та їх огляд;

посилення охорони громадського порядку та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства;

заборону проведення масових заходів, крім заходів, заборона на проведення яких встановлюється судом;

заборону страйків;

примусове відчуження або вилучення майна у юридичних і фізичних осіб.

В умовах надзвичайного стану забороняються:

зміна Конституції України;

зміна Конституції Автономної Республіки Крим;

зміна виборчих законів;

проведення виборів Президента України, а також виборів до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування;

проведення всеукраїнських та місцевих референдумів;

обмеження прав і повноважень народних депутатів України.

На період дії надзвичайного стану продовжується, у разі закінчення, строк повноважень представницьких органів місцевого самоврядування, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Верховної Ради України.

Також 23 лютого Верховна Рада України прийняла за основу законопроект «Про право на цивільну вогнепальну зброю» № 5708, який легалізовує право на придбання вогнепальної зброї українцями.

Напередодні президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання «ЛДНР», а також підписав угоди «про дружбу та співпрацю» з Денисом Пушиліним (так заваний голова «ДНР») та Леонідом Пасічником (так званий голова «ЛНР»). Згідно з ними, сторони «підтверджують та поважають територіальну цілісність та непорушність існуючих кордонів» одна одної. Ці «документи» передбачають направлення на схід України російських миротворців. Радфед Росії дозволив Путіну використати армію за кордоном.

США та країни Европи почали запроваджувати санкції проти Росії. Японія, Тайвань та Сінгапур готові заборонити експорт до РФ напівпровідників та інших ключових комп’ютерних технологій. Видання The Washington Post повідомляло, що у разі нападу на Україну США також готові ввести експортні санкції та залишити Росію без напівпровідників.