Более 1,7 млн украинцев приняли участие в опросе владения оружием в «Дия» — 59% поддерживают идею

В приложении «Дия» завершился онлайн-опрос об обороте огнестрельного оружия среди гражданского населения. О результате голосования, которое длилось семь дней с 25 мая, рассказали в Минцифре.

Незадолго до вторжения россии в Украину парламент проголосовал в первом чтении за законопроект №5708, предусматривающий право на гражданское огнестрельное оружие. Но вопрос о том, как именно владеть ею, пока не решен. Для продолжения работы над законопроектом Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский решил спросить мнение украинцев по этому вопросу.

Это лишь четвертый опрос в приложении «Дия», однако, он ожидаемо стал самым массовым. Всего за неделю в нем приняли участие 1726452 украинцев.

Результаты опроса о владении оружием в «Дия»:

59% — считают, что все граждане, отвечающие требованиям закона, могут иметь пистолет и свободно носить его с собой в общественных местах;

22% — отмечают, что пистолеты категорически не должны обращаться среди гражданского населения;

19% — отметили, что пистолеты могут иметь все граждане, соответствующие закону, и использовать их только в тирах или на стрельбищах. В этом случае носить оружие с собой запрещено.

Эти результаты будут переданы в Министерство внутренних дел для дальнейшей оценки.

«Спасибо за вашу активность. Такая вовлеченность – показатель того, что мы двигаемся в правильном направлении. Не каждое государство сегодня может общаться со своими гражданами за три клика. Это беспрецедентный кейс прямой электронной демократии. Минцифра

Минцифра также анонсировала новые опросы в «Дия».

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Онлайн-опросы в «Дия» появились в начале февраля 2022 года. Это новый сервис для развития е-демократии в стране, который с конца прошлого года тестировался с ограниченным кругом участников. Опрос среди пользователей «Дия» помогут властям узнать мнение людей, а команде — разрабатывать новые услуги. В перспективе Минцифра планирует реализовать выборы онлайн. О системе электронных выборов, которая позволит голосовать онлайн, Минцифра неустанно рассказывает последние несколько лет — работа в этом направлении ведется как минимум с 2020 года.