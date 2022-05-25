В «Дія» новый онлайн-опрос — об обороте огнестрельного оружия среди гражданского населения

Минцифра совместно с МВД запускает в приложении государственных услуг «Дія» новый онлайн-опрос об обороте огнестрельного оружия среди гражданского населения.

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Незадолго до вторжения россии в Украину парламент проголосовал в первом чтении за законопроект №5708, предусматривающий право на гражданское огнестрельное оружие. Но вопрос о том, как именно владеть ею, пока не решен. Для продолжения работы над законопроектом Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский решил спросить мнение украинцев по этому вопросу.

Проголосовать можно за несколько — в разделе «Услуги» нужно перейти в «Опрос» и выбрать один из 3 предложенных вариантов, какой вариант владения оружием вы считаете уместным?

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Для личной защиты

Я против

Опрос будет длиться 7 дней. Принять участие могут только совершеннолетние пользователи мобильного приложения «Дія».

Онлайн-опросы в приложении «Дія» появились в начале февраля 2022 года. Это новый сервис для развития е-демократии в стране, который с конца прошлого года тестировался с ограниченным кругом участников. Опрос среди пользователей Действия помогут властям узнать мнение людей, а команде — разрабатывать новые услуги. В перспективе Минцифра планирует реализовать выборы онлайн. О системе электронных выборов, которая позволит голосовать онлайн, Минцифра неустанно рассказывает последние несколько лет — работа в этом направлении ведется как минимум с 2020 года.