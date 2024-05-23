Минобороны назвало стоимость разработки «Резерв+»: это деньги благотворительного фонда

Над приложением «Резерв+» работало несколько команд, а $86 000 на разработку взяли из благотворительного фонда.

Об этом рассказала в интервью Forbes заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Однако стоимость работы может вырасти, поскольку приложение все еще нуждается в доработке.

«Нельзя сказать, что мы здесь на чем-то сэкономили. Стоимость одного часа работы разработчика может сильно отличаться. Но приложение нужно будет развивать, поэтому не исключено, что стоимость с наращиванием функционала вырастет», — подчеркнула она.

По ее словам, над приложением работало несколько команд:

фронтендеры;

команды, которые занимались синхронизацией с реестрами и по готовности «Оберега» выдерживать нагрузки;

внутренние команды Минобороны и других министерств, например МВД.

Почему разработчики взяли шаблоны приложения «Мечта»?

Ранее появлялась информация, что в «Резерв+» есть следы школьного приложения «Мечта». Даже показывали строки кода с текстом «домашнее задание» или «сообщите ребенку, что теперь можно».

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Но, по словам чиновницы, это мелкие нефункциональные упоминания, которые не касаются основного функционала. При этом это была промежуточная версия, и кода «Мрії» в «Резерв+» нет.

«Я не вижу рисков в использовании паттернов из другого государственного приложения, когда это не влияет на пользователей или безопасность сервиса. Мы много времени потратили на защиту «Резерв+», потому что понимали, что он будет мишенью для врага», — резюмировала заместитель министра.

Отметим, на днях появилсямобильное приложение МинобороныРезерв+, в котором военнообязанные, призывники и резервисты могут обновить свои данные онлайн и взамен не ехать в ЦНАП или ТЦК.

18 мая вступил в силуобновленный Закон о мобилизации— с этого дня все мужчины в возрасте 18-60 лет в течение 60 дней (до 16 июля включительно) должны обновить свои учетные данные.

В Украине по состоянию на 10 мая чуть менее 4050 айтишников имеют актуальную бронь. Кроме 4050 айтишников, около 1300 специалистов еще ожидают решения (в это количество входят те, кого подали на перебронирование).