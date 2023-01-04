Мини-тонометр Valencell за $99 использует зажим для пальца вместо манжеты, чтобы измерить артериальное давление

Устройство Valencell предоставляет такие же данные, как и обычный тонометр с манжетой.

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Компания Valencell, наиболее известная по производству оптических датчиков пульса для фитнес-техники, представила на CES 2023 новое устройство – монитор с зажимом для пальцев, который сможет измерить артериальное давление.

Вместо привычного надувания рукава на верхней части руки, контролировать артериальное давление можно с помощью зажима для пальца. Сейчас такой способ обычно используется для измерения пульса, как дома, так и в медицинских учреждениях.

Устройство пока не имеет названия и ожидает разрешения Управления по продовольствию и медикаментам США (FDA).

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Как поясняет Valencell, монитор использует датчики PPG для измерения моделей кровообращения, далее информация проходит через алгоритм, который производит вычисления среди набора данных, содержащего 7000 записей пациентов. Затем данные сравниваются с возрастом, весом, полом и ростом пользователя для измерения артериального давления. На экране устройства и в сопутствующем мобильном приложении будут выведены цифры систолического и диастолического давления.

Несмотря на то, что в Valencell утверждают, что их работа уникальна, есть по крайней мере одна система, которая использует PPG и алгоритмы вместо манжеты. В начале 2022-го года Университет Миссури продемонстрировал собственный зажим, использующий пару датчиков PPG для обеих сторон пальца. Эта система, как признали сами создатели, давала менее точные диастолические показатели.

В Valencell, кажется, разрешили эти проблемы посредством получения дополнительных данных. Компания говорит, что может предложить новое оружие в борьбе против гипертонии и надеется предоставить его для использования в клинических условиях для дистанционного мониторинга пациентов или лечения хронических заболеваний.

Но для этого придется подождать, пока FDA тщательно проверит аппаратное обеспечение, что может занять большую часть года. Если управление все-таки «благословит» устройство Valencell, его будут продавать за 99 долларов.

Источник: Engadget