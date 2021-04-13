MySatUA — персональний наносупутник-конструктор за 3000 гривень





Команда українських розробників MySatUA розробила, за їх словами, перший персональний наносупутник-конструктор, який можна зібрати та запрограмувати самостійно без спеціальних знань, після чого проводити експерименти з сенсорами супутника. Супутник не вимагає пайки, а процес складання конструктора — простий.

Як розповіли засновники проєкту, кубсат був створений, щоб задовольнити внутрішню потребу в недорогій та надійній моделі супутника українського виробництва. Команди стартапів Lunar Research Service та Space Cossacks спільними зусиллями розробили модульний супутник для внутрішніх цілей і варіант для STEM-освіти, який згодом сформувався в самостійний проєкт MySatUA.

Засновники запевняють, що вже через годину після початку збирання, супутник може бути повністю готовий до роботи. У майбутньому його можна буде модифікувати за допомогою додаткових модулів. Розробники стверджують, що базова версія MySatUA може бути поліпшена до справжнього наносупутника та виведена на ракеті-носії на орбіту для повноцінної роботи.

Вартість базового комплекту MySatUA за попереднім замовленням на «Спільнокошті» (український Kickstarter) — 3000 гривень.

Що входить до базового комплекту MySatUA

Потужний світлодіод, що випромінює в спектрі нашого Сонця.

Датчики освітленості — фотодіоди — які покажуть, як супутник розташований відносно Сонця і Землі.

Для орієнтації в просторі вбудовані акселерометр і гіроскоп.

Для більш точного позиціювання в комплекті додається магнітний компас.

Для дослідження навколишнього середовища в супутнику передбачені датчики температури і вологості, а також датчик тиску, щоб вимірювати висоту.

Високоточні годинники необхідні для програмування дій за таймером, щоб супутник виконав команду в запрограмований час.

Супутник оснащений власною системою живлення та акумулятором для перезаряджання.

MySatUA активується за допомогою механізму RBF (Remove Before Flight — Висмикнути перед запуском), так що враження перед запуском зовсім як при роботі з комерційними дорогими кубсатами.

«Отримати свій персональний супутник або підтримати проєкт донатом може кожен, хто любить спостерігати за запусками SpaceX і посадкою роботів NASA на Марс. Ми зібрали всі необхідні сенсори для того, щоб створити повноцінний супутник, який можна зібрати і протестувати вдома. Так що будь-який бажаючий може збирати й вивчати космічне обладнання самостійно або з дітьми», Дмитро Хмара, СЕО MySatUA

На момент написання новини MySatUA зібрав 68 348 гривень, тоді як ціль складає 78 700 гривень. Максимальна винагорода на спільнокошті за внесок у розмірі понад 30 тис. гривень — бронь місця на кулі, який виведе супутник в стратосферу.

Засновники впевнені, що проєкт MySatUA замотивує ентузіастів звернути увагу на професію космічних інженерів, що допоможе Україні зайняти позицію в новій космічній ері. Частина зібраних краудфандінгом коштів обіцяють витрати на підготовку освітніх семінарів, онлайн-курсів і навчальних матеріалів для популяризації космічних технологій серед молоді.