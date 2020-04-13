На электронные сервисы КГГА осуществляется DDоS-кибератака, городские сайты могут работать с перебоями

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На сервисы КГГА осуществляется массированная DDоS-атака, при этом порядка 90% попыток атаковать сеть успешно отражаются внутренней системой киберзащиты. Об этом сообщили в Департаменте информационно-коммуникационных технологий Киевской городской государственной администрации.

Система киберзащиты обеспечила работоспособность всех городских сервисов, однако система и внешние каналы связи работают со значительной нагрузкой, из-за чего возможны временные ограничения доступа к е-сервисам или городским сайтам.

За первый час атаки зафиксировано около 1,5 миллиона уникальных IP-адресов, с которых осуществлялись попытки дестабилизировать работу е-сервисов. За 20 минут система киберзащиты смогла отклонить около 4 миллиардов атакующих запросов.

«Благодаря правильным настройкам и гибкой многоуровневой защите специалисты минимизировали потери от кибератаки и смогли разблокировать трафик для городских е-сервисов. Мы уже передали информацию об инциденте в правоохранительные органы и делаем все возможное для скорейшей стабилизации ситуации. Могу сказать точно, что по продолжительности и количеству атакующих ботов подобных вызовов в Украине еще не было», — сообщил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.

Несмотря на то, что специалисты по кибербезопасности продолжают нейтрализовывать DDоS-атаки и делают все от них зависящее для качественной работы е-сервисов, возможны временные ограничения в доступе к городским сайтам. Городские власти просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

Напомним, что как раз сегодня КГГА запустила официальный telegram-канал KyivCityOfficial, где обещала публиковать только самые важные новости Киева.

Источник: КГГА