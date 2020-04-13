КГГА запустила официальный telegram-канал KyivCityOfficial, где обещает публиковать только самые важные новости Киева

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Киевская городская государственная администрация запустила официальный telegram-канал КГГА, где обещает оперативно публиковать самые важные новости столицы. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Он отметил, что пользователи официального канала КГГА смогут первыми узнавать о главных новостях города в максимально оперативном и доступном формате (правда, пока там в основном репосты с канала Виталия Кличко).

«Telegram-канал КГГА — это еще один официальный источник, из которого киевляне будут получать разъяснения решений, принятых городской властью, инструкции по использованию городских сервисов, а также напоминания, если привычный порядок вещей в Киеве будет меняться. Как, например, в случае введения или снятия противоэпидемических ограничений, или в других случаях — когда вовремя полученная информация сможет упростить или сделать более комфортной повседневную жизнь киевлян. Кроме того, таким образом мы предотвращаем распространение неправдивой информации по важным вопросам», — подчеркнул Николай Поворозник.

Первый заместитель председателя КГГА также добавил, что городские власти стараются максимально быстро и точно информировать жителей Киева и публиковать всю важную информацию на официальных ресурсах, а также планирует и в дальнейшем осовременивать средства ведения диалога как с представителями СМИ, так и с обществом.

Официальный telegram-канал КГГА доступен по следующей ссылке — https://t.me/KyivCityOfficial.

Источник: КГГА