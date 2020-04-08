На фоне карантина в Viber в четыре раза вырос объем голосовых звонков, а также увеличились все остальные показатели, включая сообщения, групповые чаты, сообщества и т.д.





На фоне глобальной пандемии коронавируса COVID-19 пользователи мессенджера Viber в Украине и мире стали значительно чаще использовать его возможности, самые популярные функции — групповые чаты и аудиозвонки. Так, сегодня в Viber отправляют на 134% больше сообщений в групповых чатах по сравнению с последней неделей января, а количество групповых вызовов, полученных средним пользователем Viber, увеличилось на 370%.

Среднее количество просмотров постов в сообществах выросло на 78% благодаря таким инициативам, как помощь в распространении среди пользователей Viber важной информации о мерах безопасности в периоды изоляции. К примеру, в приложении появилось официальное сообщество Министерства здравоохранения Украины, в котором за 2 недели его существования уже более 3 миллионов участников. Кроме того, на прошлой неделе в Viber был запущен чат-бот Всемирной организации здравоохранения, призванный обеспечить подписчиков актуальной и правдивой информацией о COVID-19.

В мире количество ежедневных активных пользователей Viber в марте увеличилось на 18%, а количество новых пользователей, ежедневно регистрирующихся в Viber — на 25%. Люди стали дольше общаться по аудиосвязи — средняя продолжительность звонка в приложении увеличилась на 35%, также пользователи отправляют на 75% больше видеосообщений.

Показатели использования Viber в Украине также растут:

Пользователи стали отправлять на 21% больше сообщений в Viber, при этом видеосообщений стало больше на 207%, аудиосообщений – на 46%, фотосообщений — на 39%.

На 65% увеличилось количество сообщений, отправленных в групповых чатах.

Количество аудиозвонков между двумя пользователями выросло на 25%, а видеозвонков – на 57%, при этом их продолжительность увеличилась на 45% (до семи минут) и 86% (до 9 минут) соответственно.

Групповых звонков стало больше на 292%.

Возросла популярность сообществ, теперь их просматривают на 74% больше пользователей. Количество активных подписчиков возросло на 66%, а записи теперь получают на 133% больше «лайков».

Представители Rakuten Viber считают, что аудитория стала активнее использовать Viber после того, как в приложении было увеличено максимально возможное число участников групповых аудиозвонков (с 5 до 20 человек), а также созданы официальные сообщества с официальной информацией о COVID-19.

Источник: Rakuten Viber