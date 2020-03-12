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Мессенджер Viber вдвое увеличил число возможных участников групповых аудиозвонков после объявления пандемии коронавируса

Мессенджер Viber вдвое увеличил число возможных участников групповых аудиозвонков после объявления пандемии коронавируса

Мессенджер Viber вдвое увеличил число возможных участников групповых аудиозвонков после объявления пандемии коронавируса


Компания Rakuten Viber объявила, что с сегодняшнего дня число возможных участников групповых аудиозвонков в мессенджере Viber увеличивается в два раза (до 10 человек одновременно). Компания приняла решение о расширении ресурсных возможностей на фоне распространения коронавируса и растущей потребности пользователей оставаться на связи со своими коллегами и родными.

«В это непростое время мы стремимся предоставить пользователям как можно больше способов оставаться на связи целыми группами, не находясь при этом в одном месте физически. На фоне распространения коронавируса многие компании предпочитают перевести сотрудников на удаленную работу, и им необходима безопасная и надежная платформа для общения с родными. Кроме того, они нуждаются в возможности полноценно работать из любой точки мира», — отметил Офир Эял, операционный директор Rakuten Viber.

Напомним, что недавно мессенджер Viber запустил функцию «Мои заметки», где можно собирать и систематизировать сообщения, напоминания, списки дел и т.д. Также в текущем году японская компания Rakuten, которой принадлежит мессенджер Viber, собирается открыть R&D-центр в Киеве.

Источник: Viber

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