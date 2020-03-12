Мессенджер Viber вдвое увеличил число возможных участников групповых аудиозвонков после объявления пандемии коронавируса





Компания Rakuten Viber объявила, что с сегодняшнего дня число возможных участников групповых аудиозвонков в мессенджере Viber увеличивается в два раза (до 10 человек одновременно). Компания приняла решение о расширении ресурсных возможностей на фоне распространения коронавируса и растущей потребности пользователей оставаться на связи со своими коллегами и родными.

«В это непростое время мы стремимся предоставить пользователям как можно больше способов оставаться на связи целыми группами, не находясь при этом в одном месте физически. На фоне распространения коронавируса многие компании предпочитают перевести сотрудников на удаленную работу, и им необходима безопасная и надежная платформа для общения с родными. Кроме того, они нуждаются в возможности полноценно работать из любой точки мира», — отметил Офир Эял, операционный директор Rakuten Viber.

Напомним, что недавно мессенджер Viber запустил функцию «Мои заметки», где можно собирать и систематизировать сообщения, напоминания, списки дел и т.д. Также в текущем году японская компания Rakuten, которой принадлежит мессенджер Viber, собирается открыть R&D-центр в Киеве.

Источник: Viber