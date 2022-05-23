На крупнейшем технособытии Европы — Viva Technology — Украину представят 14 стартапов. Это впервые

Конкурсная комиссия отобрала 14 стартапов, которые войдут в украинскую делегацию и впервые представят нашу страну на одном из крупнейших технологических событий Европы — Viva Technology. Мероприятие пройдет в Париже с 15 по 18 июня. Об этом сообщили в Минцифры.
Представить украинскую стартап-экосистему и свои уникальные проекты на всемирном технологическом событии лидеров в сфере инновации смогут:
- ClinCaseQuest – платформа симуляционного обучения для додипломного и последипломного медицинского образования.
- Fruittorg — фруктово-овощной маркетплейс B2B, объединяющий производителей фруктов и овощей с покупателями — оптовиками и супермаркетами, HoReCa, перерабатывающими предприятиями.
- Avocado AI — SaaS-решение для оптимизации запасов и процессов на рынке HoReCa.
- Lookerz — SaaS-решение для интернет-магазинов моды, генерирующее образы и аналогичные товары в режиме реального времени с помощью искусственного интеллекта.
- MISU — система мониторинга здоровья и гаджет, который анализирует ваше состояние и с помощью специальных алгоритмов и строит прогноз до наступления критической ситуации.
- Mosqitter – «умная» экологическая система борьбы с комарами, защищающая людей от укусов на открытом воздухе.
- Elai.io — платформа преобразования текста в видео, позволяющая пользователям генерировать видеоконтент с реальными людьми только из текста.
- INPUT SOFT — SaaS-платформа для авиационной индустрии: аэропортов, компаний по наземному обслуживанию самолетов и авиалиний.
- Akurateco — платежная синхронизирующая платформа, брендированное решение white-label, позволяющее пользователям стать владельцами готового к использованию сквозного шлюза PCI DSS.
- CASES — EdTech и социальная сеть. На платформе пользователям предлагают пройти онлайн-обучение по специальностям творческих индустрий, найти друзей, единомышленников, наставников.
- fprojo — SaaS-решения для управления проектными финансами для компаний SMB B2B, предоставляющих профессиональные услуги.
- WheelKeep — невидимая система безопасности, помогающая велосипедистам защитить свои велосипеды от краж и наслаждаться свободой повседневной езды.
- Cardio.AI — обеспечивает корпоративное кардиологическое обследование. Комплексное решение для 5-дневного удаленного мониторинга сердца с помощью одноразового устройства.
- zeely.app — мобильное приложение (SaaS, Freemium) для продвижения бизнеса с удобными маркетинговыми инструментами для немаркетологов.
В 2022 году на Viva Technology будет свыше 500 спикеров, более 25 тысяч посетителей и более 500 инновационных проектов из 149 стран мира. Среди спикеров: основатель Wikipedia Джимми Уэйлс, CEO Qualcomm Кристиано Амон, основатель BlaBlaCar Фредерик Мазелла, CEO Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно и другие.