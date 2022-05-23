На крупнейшем технособытии Европы — Viva Technology — Украину представят 14 стартапов. Это впервые

Конкурсная комиссия отобрала 14 стартапов, которые войдут в украинскую делегацию и впервые представят нашу страну на одном из крупнейших технологических событий Европы — Viva Technology. Мероприятие пройдет в Париже с 15 по 18 июня. Об этом сообщили в Минцифры.

Помогаем Поможем собрать средства на тепловизоры для спасателей Николаевской и Харьковской областей

Представить украинскую стартап-экосистему и свои уникальные проекты на всемирном технологическом событии лидеров в сфере инновации смогут:

ClinCaseQuest – платформа симуляционного обучения для додипломного и последипломного медицинского образования. Fruittorg — фруктово-овощной маркетплейс B2B, объединяющий производителей фруктов и овощей с покупателями — оптовиками и супермаркетами, HoReCa, перерабатывающими предприятиями. Avocado AI — SaaS-решение для оптимизации запасов и процессов на рынке HoReCa. Lookerz — SaaS-решение для интернет-магазинов моды, генерирующее образы и аналогичные товары в режиме реального времени с помощью искусственного интеллекта. MISU — система мониторинга здоровья и гаджет, который анализирует ваше состояние и с помощью специальных алгоритмов и строит прогноз до наступления критической ситуации. Mosqitter – «умная» экологическая система борьбы с комарами, защищающая людей от укусов на открытом воздухе. Elai.io — платформа преобразования текста в видео, позволяющая пользователям генерировать видеоконтент с реальными людьми только из текста. INPUT SOFT — SaaS-платформа для авиационной индустрии: аэропортов, компаний по наземному обслуживанию самолетов и авиалиний. Akurateco — платежная синхронизирующая платформа, брендированное решение white-label, позволяющее пользователям стать владельцами готового к использованию сквозного шлюза PCI DSS. CASES — EdTech и социальная сеть. На платформе пользователям предлагают пройти онлайн-обучение по специальностям творческих индустрий, найти друзей, единомышленников, наставников. fprojo — SaaS-решения для управления проектными финансами для компаний SMB B2B, предоставляющих профессиональные услуги. WheelKeep — невидимая система безопасности, помогающая велосипедистам защитить свои велосипеды от краж и наслаждаться свободой повседневной езды. Cardio.AI — обеспечивает корпоративное кардиологическое обследование. Комплексное решение для 5-дневного удаленного мониторинга сердца с помощью одноразового устройства. zeely.app — мобильное приложение (SaaS, Freemium) для продвижения бизнеса с удобными маркетинговыми инструментами для немаркетологов.

В 2022 году на Viva Technology будет свыше 500 спикеров, более 25 тысяч посетителей и более 500 инновационных проектов из 149 стран мира. Среди спикеров: основатель Wikipedia Джимми Уэйлс, CEO Qualcomm Кристиано Амон, основатель BlaBlaCar Фредерик Мазелла, CEO Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно и другие.