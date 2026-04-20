Через крипту отмыли более $100 млн от кибератак на Европу и США: в Украине задержали еще одного преступника

В Украине задержали участника международной хакерской группировки, который отвечал за крипто-звено преступной схемы — вывод и легализацию средств, полученных в результате кибератак на компании в Европе и США.





Именно через криптовалюту преступники перегоняли деньги жертв, прежде чем вложить их в недвижимость и дорогостоящее имущество в Украине. Общая сумма убытков от деятельности группировки превышает $100 млн.

О задержании сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. Схема преступления была типичной для современного кибервымогательства. Участники группировки с помощью вредоносного программного обеспечения похищали конфиденциальные данные и документы, после чего требовали деньги за возвращение доступа или неразглашение информации.

«Используя вредоносное программное обеспечение преступная сеть похищала конфиденциальную информацию и документы жертв и требовала выкуп за их возвращение или неразглашение. Незаконно приобретенные средства перечисляли на подконтрольные криптокошельки, затем обналичивали и легализировали в Украине — в частности, через покупку недвижимости и другого дорогостоящего имущества», — сообщил Кравченко.

Задержанный отвечал именно за финансовое звено схемы — вывод и легализацию теневых средств. Его нашли во время дополнительных обысков. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 399 млн грн.





Это уже третий подозреваемый по делу: ранее подозрение получили один из организаторов группировки, который скрывался от иностранного правосудия, и еще один участник схемы. В январе 2026 года украинские правоохранители совместно с партнерами из США и Германии разоблачили отдельная транснациональная хакерская группировка, которое заблокировало компьютерные системы по меньшей мере 11 корпораций в США, после чего требовало выкуп в криптовалюте за восстановление доступа. Это свидетельствует о системной работе украинских правоохранителей в сфере борьбы с международной киберпреступностью.

«Всего в рамках расследования проведено более 30 обысков. Арестованы активы на общую сумму более 80 млн грн, среди которых жилые дома, квартиры, автомобили, $1 млн наличными и криптовалюта эквивалентом около 8,3 млн долларов США», — говорится в сообщении генерального прокурора.

Расследование подобных дел обычно охватывает полную структуру группировки — от разработчиков вредоносного программного обеспечения и специалистов по взлому корпоративных систем к лицам, легализирующим доходы. Текущее расследование ведут совместно Офис генерального прокурора, Государственное бюро расследований и Национальная полиция Украины. Следствие продолжается, устанавливаются другие причастные лица.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: Генеральная Прокуратура Украины