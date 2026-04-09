Держите трейлер: на Apple TV возвращается признанный лондонский криминальный триллер: на Apple TV возвращается

Следующим криминальным триллером от Apple TV станет возвращение сериала «Криминальное прошлое» (Criminal Record), второй сезон которого выходит на экраны позже в этом месяце: уже вышел новый трейлер — как раз накануне премьеры 22 апреля.





Самым известным сериалом Apple TV, события которого разворачиваются в Лондоне, остается «Хромые лошади» (Slow Horses). Однако «Криминальное прошлое» — это еще один британский криминальный триллер, который стоит вашего внимания. Первый сезон получил положительные отзывы критиков благодаря мощной игре главных звезд — Питера Капальди и Куш Джамбо. И новый сезон уже почти здесь.

Премьера второго сезона «Криминального прошлого» состоится в среду, 22 апреля, с выходом первой серии, после чего новые эпизоды будут появляться каждую неделю до 10 июня. Вот синопсис сезона, а за ним — новый трейлер:

«Криминальное прошлое» — это мощная, ориентированная на персонажей драма, события которой происходят в самом центре современного Лондона. Она исследует невозможность охраны правопорядка в условиях, когда истина становится предметом манипуляций. Во втором сезоне, когда во время политического митинга зарезали молодого человека, враждующие полицейские Джун Ленкер и Дэниел Хегарти вынуждены пойти на неспокойный союз. Но то, что начинается как охота на убийцу, перерастает в секретную операцию с целью сорвать заговор ультраправых террористов в центре Лондона».

Далее предлагается сразу посмотреть и первый сезон «Криминального прошлого» на Apple TV.





Интересным аспектом производства является то, что исполнители главных ролей, Питер Капальди и Куш Джамбо, выступают также исполнительными продюсерами сериала. Это позволило им глубже влиять на развитие своих персонажей и усилить психологическое напряжение в кадре. Капальди, известный своей ролью в «Докторе Кто», намеренно воплотил образ Хегарти как максимально закрытого и неоднозначного антигероя, чтобы создать резкий контраст с прогрессивными методами расследования Джун Ленкер.

Создателем проекта является Пол Рутман, сценарист популярного детективного хита «Вера» (Vera), который привлек к консультациям реальных офицеров полиции Лондона. Благодаря этому сериал отличается высоким уровнем реализма в изображении бюрократических препятствий и коррупции внутри Скотленд-Ярда.

Второй сезон обещает еще больше масштабных натурных съемок на улицах британской столицы, демонстрируя не туристический Лондон, а его суровую и аутентичную сторону. Кроме криминальной составляющей, сериал поднимает острые социальные вопросы, такие как институциональный расизм и конфликт поколений в правоохранительных органах.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

В новом сезоне акцент смещается на цифровую эпоху и использование социальных сетей для манипулирования общественным мнением во время политических кризисов. Такой подход делает «Криминальное прошлое» не просто очередным детективом, а актуальным политическим комментарием к событиям, происходящим в современной Британии.

Источник: 9to5mac