Первый тизер и дата выхода «Достать ножи 3» — детектив Бенуа Блан наталкивается на «Святой Грааль» в мире преступлений

Netflix выпустил первый тизер «Достать ножи: Проснись, мертвец» — третьего фильма в серии приключений детектива Бенуа Блана (Дэниел Крейг), который на этот раз столкнется с, вероятно, самым сложным в своей жизни делом.

«Невозможное преступление», — говорит Блан в тизере, уточняя, что убийство, которое он должен раскрыть «это Святой Грааль».

У фильма «Ножи наголо 3» еще нет официального синопсиса, но сценарист Райан Джонсон, который был дважды номинирован на «Оскар» за франшизу, намекнул, что Бенуа Блан возьмется за «самое опасное дело» в своей жизни. Уже традиционно для серии продолжение привлекает звездный актерский состав, где в компании обновленного Крейга появляются Кейли Спейни («Чужой: Ромул»), Джош О’Коннор («Корона»), Джош Бролин, Мила Кунис, Джереми Реннер, Кэрри Вашингтон и др.

Серия «Ножи наголо» стартовала в 2019 году с участием Крейга, Аны де Армас, Криса Эванса и еще многих звезд первой величины. Фильм имел успешный прокат с заработками в $312 млн по всему миру, несмотря на трансляцию во времена пандемии, поэтому ожидаемо принес за собой продолжение с подзаголовком «Стеклянная луковица». Во втором случае прокат был ограниченным с приоритетом на показы Netflix, к большой грусти исполнителя главной роли, и собрал всего $13 млн.

Ранее инсайдеры сообщали, что производство триквела обойдется в $210 млн — в 5 раз дороже первого фильма.

Третий фильм несколько меняет «веселую» тональность второго, где события разворачивались на солнечном греческом острове. Детектив возвращается на американскую землю, чтобы расследовать убийство в небольшом городке, которое вместе с тем несет большую угрозу, чем его предыдущие дела. Видео предлагает несколько мистические кадры местной церкви и Бенуа Блана в печали где-то на заброшенном кладбище.

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«Достать ножи: Проснись, мертвец» выйдет на стриминге 12 декабря.