Создатель "Достать ножи 3" раскрыл детали нового дела Бенуа Бланка: "Церковь — в центре сюжета, а все подозреваемые — прихожане"

Катерина Даньшина

Триквел в серии «Достать ножи» готовит новое безумное дело для детектива Бенуа Бланка, которое на этот раз может стать для него фактически «вопросом жизни и смерти». Уже в третий раз за режиссуру берется Райан Джонсон, который в недавнем интервью пролил немного света на детали сюжета ленты, получившей подзаголовок «Проснись, мертвец».

Первый фильм в серии «Достать ножи» предлагал осенне-семейную атмосферу, тогда как его сиквел, «Стеклянная луковица», перенес зрителей на солнечный остров в Греции. «Проснись, мертвец» тем временем готовит нам «готическую и мрачную историю» с отсылками к Эдгару По и Вашингтону Ирвингу — и местом действия в пасторальном городке Новой Англии, где каждый из жителей «испытает свою веру».

«В центре сюжета — церковь, и все подозреваемые — постоянные прихожане», — интригует Джонсон в комментарии Empire. «Бланк смотрит на это так: просто убийство, я могу его раскрыть». Однако то, как оно подается, выглядит как невозможное событие. Почти чудо. И детектив, как рационалист берется за то, что умеет лучше всего — доказать, что это не так».

Что же может стать чудом в этом случае? Учитывая подзаголовок фильма, то возвращение жертвы из могилы. По крайней мере таким образом нам могут изначально подать материал, а Бланк уже все расставит по местам.

Кадры из фильма «Достать ножи 3»

Как и в предыдущих двух историях, персонаж Дэниела Крейга будет работать не один: на этот раз в качестве ассистента к нему присоединится отец Джад, которого играет Джош О’Коннор.

«В конце концов он объединяется с Бланком в расследовании тайны», — подтверждает эти предположения Джонсон.

Кадры из фильма «Достать ножи 3»

Вместе с тем Джонсон уточняет, что эта новая глава является возможностью для детектива «переосмыслить собственную сущность»:

«Здесь у него самое большое личное путешествие. Бенуа должен взаимодействовать с тайной по-другому. Он находится в совершенно ином положении, чем в двух предыдущих фильмах. Нам с Дэниелом было очень весело размышлять о том, на каком этапе жизни находится Бланк. И я думаю, что у него есть определенные проблемы!».

А как насчет главных подозреваемых? Эти непростые роли возьмет на себя традиционно большой звездный состав: Гленн Клоуз, Мила Кунис, Джереми Реннер, Кэрри Вашингтон, Эндрю Скотт, Кейли Спейни, Дэрил Маккормак, Томас Хейден Черч и Джош Бролин, который ранее рассказывал, что «мечтал об этой роли».

Кто в итоге окажется преступником, мы сможем узнать уже 12 декабря, когда «Достать ножи: Проснись, мертвец» выйдет на Netflix.

Серия «Достать ножи» стартовала в 2019 году с участием Крейга, Аны де Армас, Криса Эванса и еще многих звезд первой величины. Фильм имел успешный прокат с заработками в $312 млн по всему миру, несмотря на трансляцию во времена пандемии, поэтому ожидаемо принес за собой продолжение с подзаголовком «Стеклянная луковица». Во втором случае прокат был ограниченным с приоритетом на показы Netflix, к глубокой печали исполнителя главной роли, и собрал всего $13 млн. Ранее инсайдеры сообщали, что производство триквела обошлось в $210 млн — в 5 раз дороже первого фильма.

