На Олимпийских играх обнаружили дроны-шпионы — один подглядывал за тренировкой новозеландских спортсменок

Новая спортивная дисциплина на Олимпиаде: синхронное управление дронами над чужим полем.

Накануне старта женского футбольного турнира на Олимпийских играх в Париже произошел скандал. Новозеландский олимпийский комитет (NZOC) обвинил Канаду в использовании дрона для съемок тренировки своей женской футбольной команды.

Инцидент случился в понедельник в Сент-Этьене, где новозеландки готовились к первому матчу группового этапа. По словам представителей NZOC, член вспомогательного персонала канадской сборной управлял дроном, который пролетал над тренировочной площадкой.

Новозеландская сторона немедленно сообщила о нарушении местной полиции. Правоохранители задержали оператора беспилотника, которого идентифицировали как сотрудника расширенного состава канадской женской футбольной команды.

Руководство NZOC выразило глубокое возмущение этим случаем.

«Мы подали официальную жалобу в подразделение добропорядочности Международного олимпийского комитета и требуем от Канады полного расследования. Это вопрос добропорядочности и честной игры», — заявили в комитете.

Канадский олимпийский комитет (COC) отреагировал на обвинения, выразив удивление и разочарование.

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«Канадский олимпийский комитет выступает за честную игру. Мы шокированы и расстроены. Просим прощения у Футбольной ассоциации Новой Зеландии, у всех пострадавших игроков и Новозеландского олимпийского комитета», — говорится в заявлении COC.

Канадская сторона начала внутреннее расследование инцидента и обещает сотрудничать с МОК, организаторами Олимпиады в Париже и ФИФА для разрешения ситуации.

Сборные Канады и Новой Зеландии должны встретиться в первом туре группового этапа олимпийского футбольного турнира в четверг на стадионе «Жоффруа Гишар» в Сент-Этьене. Канадки являются действующими олимпийскими чемпионками, что добавляет напряжения предстоящему противостоянию.

Источник: Espn

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