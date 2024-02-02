На следующей неделе в Киеве состоится масштабный форум по кибербезопасности. Среди спикеров — Данилов, Федоров и Умеров

7-8 февраля в Киеве состоится международный форум по кибербезопасности — темой масштабного двухдневного мероприятия станет «Стійкість під час кібервійни». В нем примет участие ряд уважаемых иностранных экспертов в сфере кибербезопасности, топов украинских компаний и украинских чиновников, в частности секретарь СНБО Алексей Данилов, глава Минцифры Михаил Федоров и министр обороны Рустем Умеров.

В двух словах о мероприятии и цели

Этот форум — совместная инициатива Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК) при СНБО Украины и Фонда гражданских исследований и развития США (CRDF Global). Нынешнее событие будет проходить при поддержке Государственного департамента США. Официальная формулировка цели — «переосмысление украинского опыта кибервойны и его использование в развитии стратегий стран демократического мира, для повышения киберустойчивости через применение современных технологий, инструментов дипломатии, международного права и активной киберобороны». Если перефразировать более понятным языком — поиск, разработка и создание новых систем защиты с учетом уже приобретенного опыта, новых киберугроз и вызовов со стороны агрессора России и других кибертеррористов.

Ключевые темы и спикеры

Центральное место отведено методам усиления киберустойчивости: от использования инноваций в военных технологиях и защиты критической инфраструктуры до развития государственно-частного партнерства и противодействия дезинформации с использованием OSINT-технологий. Весь перечень тем, который охватит двухдневная программа мероприятия, выглядит следующим образом:

●Роль кибербезопасности в современных войнах и киберустойчивость: опыт Украины и уроки для мира;

●Кибервойна и международное право: современные подходы, пробелы и перспективы;

●Кибердипломатия — синхронизация национальных интересов с глобальной повесткой дня киберпространства и политик цифровой трансформации;

●Крупные государственные и частные компании как элемент киберустойчивости государства;

●Усиление устойчивости национальной системы кибербезопасности через образование и развитие возможностей;

●Безопасность мессенджеров;

●Роль разведки киберугроз для обеспечения устойчивости государства и бизнеса;

●Развитие инновационных продуктов в Украине;

●Кибербезопасность регионов;

●Противодействие современным гибридным угрозам.

В панельных дискуссиях примут участие признанные международные эксперты, высокопоставленные украинские государственные деятели, кибердипломаты, представители IT-компаний и украинского бизнеса.

Среди основных спикеров: Алексей Данилов (секретарь СНБО Украины), Михаил Федоров (вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины), Рустем Умеров (министр обороны Украины), Натаниэль Фик (посол по особым поручениям, Бюро киберпространства и цифровой политики, Госдепартамент США), Март Ноорма (руководитель Объединенного центра передовых технологий по киберобороне НАТО), Джен Истерли (директор Агентства США по вопросам защиты критической инфраструктуры CISA), Юхан Лепасар (директор Агентства ЕС по сетевой и информационной безопасности (ENISA), Егор Аушев (эксперт по кибербезопасности, CEO и соучредитель компании CyberUnit.Technologies), Александр Комаров (президент ЧАО «Киевстар») и другие.

В рамках мероприятия также состоятся соревнования по кибербезопасности (СТF) для специалистов государственного и частного сектора, которые направлены на повышение квалификации и получение новых навыков. Дополнительно для всех участников предусмотрены воркшопы и тренинги.

В дальнейшем мероприятие планируют проводить ежегодно, формируя основу для развития мощной платформы — площадки для обмена лучшими практиками, определения общих стратегий и координации действий в борьбе с киберугрозами, укрепления международного сотрудничества и объединения усилий для повышения глобальной устойчивости в киберпространстве. Станет ли он в конце концов украинским Black Hat и будет ли из него какая-то польза, время покажет.

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Полный перечень спикеров и подробное расписание всех запланированных сессий (точные даты и время) — можно узнать на сайте мероприятия cyberforumkyiv.org. Мы будем внимательно следить за новостями с форума и публиковать все самые интересные анонсы.

Если вдруг вчера пропустили статью-эссе Главнокомандующего ВСУ Валерия Федоровича для CNN, в которой, среди прочего, отмечалась важность современных цифровых технологий в контексте создания новой государственной системы технологического перевооружения — вот она здесь в оригинале на украинском.