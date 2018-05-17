Обновлено: На следующей неделе запустят новый YouTube Music, который в итоге заменит собой Google Play Music

Руководство YouTube наконец приоткрыло завесу тайны над планами касательно перезапуска музыкального рекомендательного сервиса YouTube Music, который в конечном итоге должен заменить Google Play Music. То есть, да, никакого нового сервиса YouTube Remix не будет, а Google просто перезапустит YouTube Music, что является вполне логичным шагом. Обновленный YouTube Music запустят уже в следующий вторник, 22 мая. Желающие могут подписаться на обновления на официальном сайте YouTube Music, чтобы в числе первых узнать о доступности нового сервиса в их регионе.

В нескольких интервью Recode, CNET и USA Today руководители YouTube рассказали, что запуск нового YouTube Music будет «мягким». Иными словами, компания не будет навязывать новый сервис и принуждать пользователей Google Play Music быстро переходить на новый YouTube Music. Но в конечном итоге, как мы уже сообщали, YouTube Music должен полностью заменить собой Google Play Music. Точной даты прекращения работы Google Play Music пока не называют, но сервис может кануть в лету уже в следующем году. По крайней мере, такие ориентировочные сроки в интервью USA Today назвал руководитель YouTube Ти Джей Фаулер.

Как и оригинальный YouTube Music, запущенный в ноябре 2015 года, новый будет сосредоточен на рекомендациях. Он получит улучшенную систему рекомендаций, что позволит YouTube более эффективно конкурировать с Spotify и Apple Music. Главное же отличие нового YouTube Music от старого будет заключаться в смене приоритетов – на первый план выйдет именно музыка (аудиотреки), тогда как музыкальные видеоролики отойдут на второй план. Само собой, обновленные YouTube Music предоставит широкие возможности персонализации на основе тесной интеграции с голосовым помощником Google Assistant.

Пока неясно, сохранится ли возможность пользоваться YouTube Music условно бесплатно, слушая музыку за показ рекламы. Но радуется, что стоимость платной подписки не изменится и будет составлять прежние $10 в месяц. Отметим, что в Украине YouTube Music пока официально не работает, но VPN никто не отменял и при желании можно получить доступ к сервису.

Напомним, в начале этого месяца вышло обновленное мобильное приложение YouTube Music с новым экраном воспроизведения.

Обновлено: YouTube опубликовала пресс-релиз с подробностями касательно запуска нового музыкального сервиса YouTube Music. Подтверждена дата – 22 мая и регионы. Изначально сервис будет работать в пяти странах: США, Австралии, Новой Зеландии, Мексики и Южной Кореи.

Возможность пользоваться сервисом бесплатно по рекламной модели сохранится, но платная подписка YouTube Music Premium открывает доступ к дополнительным возможностям: прослушивание музыки в фоне, полное отсутствие рекламы и возможность загрузки композиций для прослушивания в офлайне. А еще с ней можно будет слушать музыку даже на заблокированном устройстве.

Новое ПО YouTube Music предложит новый персонализированный домашний экран, который будет динамически подстраиваться под предпочтения пользователя и подбирать музыку на основании истории, времени дня, местоположения и прочих критериев. В общем, все как в Google Play Music. И, кстати, пользователи Google Play Music получат доступ к YouTube Music в рамках подписки. И, как говорится в официальном блоге YouTube, пока что для пользователей (Google Play Music) «ничего не меняется».

Источник: YouTube Music, Recode, CNET, USA Today