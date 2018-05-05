Приложение YouTube Music получило обновленный экран воспроизведения

Как известно, Google готовит к запуску новый музыкальный сервис YouTube Remix, для использования которого потребуется платная подписка. Его запуску, как мы недавно узнали, будет предшествовать закрытие Google Play Music, но с переносом функциональности последнего в новый продукт. Каким именно образом YouTube Music будет интегрировано с новым сервисом пока неясно, но сейчас приложение получило очередное обновление. Развертывание обновления, которое только началось, в числе первых заметил пользователь Reddit с ником c2fifield, публиковавший скриншоты обновленного дизайна. Позже представитель YouTube в сообщении источнику подтвердил факт выпуска обновления.

Итак, обновление придает экрану проигрывания в режиме прослушивания музыки более привычный вид и делает упорядочивание списка воспроизведения проще. Наглядно это показано на анимированном изображении ниже.

«Мы постоянно совершенствуем YouTube Music, чтобы пользователи получали самые лучшие впечатления от работы с приложением. Мы рады, что пользователи оценили обновленный вид экрана проигрывания», – говорится в сообщении компании.

Как мы уже отмечали в самом начале, интереснее всего, как YouTube Music будет уживаться с новым сервисом YouTube Remix после запуска последнего, будет слияние или же приложения продолжать существовать отдельно друг от друга. Вероятно, ответ на этот вопрос мы получим уже на следующей неделе, когда стартуют конференция Google I/O 2018.

Источник: The Verge