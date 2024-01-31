Новости Крипто 31.01.2024 в 19:43 comment views icon

НАБУ и САП разоблачили нардепа, который задекларировал «чужую» крипто валюту более чем на 24 млн грн

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Вадим Карпусь

Автор новостей

НАБУ и САП сообщили о подозрении действующему народному депутату Украины. Причиной стало внесение недостоверных сведений в е-декларацию за 2020 год.

По данным следствия, в 2020 году нардеп задекларировал криптовалюту рыночной стоимостью более 24 млн грн, которая вроде бы принадлежала ему еще с 2019 года. Однако НАБУ и САП выяснили, что указанный нардепом криптовалютный кошелек на самом деле никогда ему не принадлежал.

Более того, транзакции по приобретению указанной в декларации криптовалюты осуществлялись гражданами другого государства, не имеющими никакого отношения к субъекту декларирования. Эксперты оценили стоимость криптовалюты, которую заведомо недостоверно задекларировал подозреваемый депутат, в 24,6 млн грн. Квалификация этого преступления проходит ч. 2 ст. 366-2 УК Украины.

Расследованию этого уголовного производства способствовало эффективное сотрудничество с компетентными органами США.

Источник: НАБУ

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