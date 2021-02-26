Народный флагман: смартфоны Redmi K40 Pro и Redmi K40 Pro+ с чипом Snapdragon 888 получили ценник от $434

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В рамках бренда Redmi официально представлены новые смартфоны Redmi K40 Pro и Redmi K40 Pro+. Они получили более производительные комплектующие и улучшенную камеру по сравнению с обычной версией Redmi K40, а заодно – и более высокую цену.

Дизайн моделей Redmi K40 Pro и Redmi K40 Pro+ похож на Redmi K40. Однако можно заметить отличия в блоке основной камеры (он более крупный) на задней панели и цветовом оформлении. Модели серии Redmi K40 Pro содержат такой же 6,67-дюймовый дисплей E4 AMOLED, что и Redmi K40. Частота обновления изображения и частота опроса сенсорной панели также не претерпели изменений и составляют 120 Гц и 360 Гц, соответственно. Дисплеи получили рейтинг A+ от DisplayMate.

Вместе с тем, в смартфонах Redmi K40 Pro и Redmi K40 Pro+ применяется процессор Snapdragon 888. В случае Redmi K40 Pro он дополнен оперативной памятью LPDDR5 объёмом 6 или 8 ГБ и накопителем ёмкостью 128 или 256 ГБ. В случае Redmi K40 Pro+ доступна только одна конфигурация, которая включает 12 ГБ ОЗУ и хранилище ёмкостью 256 ГБ. Ёмкость батареи составляет 4520 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 33 Вт, Quick Charge 3.0+ и USB PD 3.0.

Оба смартфона оснащены стерео динамиками, модулями Bluetooth 5.2, WiFi 6E, NFC, инфракрасным излучателем, поддержкой Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless. Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани корпуса. Смартфоны имеют защиту от влаги и пыли в соответствии с рейтингом IP53.

Одни из наиболее заметных отличий между всеми тремя моделями Redmi K40 заключаются в основной камере. Версия Redmi K40 Pro+ содержит 108-мегапиксельный 1/1,52-дюймовый сенсор Samsung ISOCELL HM2 с объективом f/1.75. Сенсор позволяет объединять 9 соседних пикселей в один крупный пиксель со сторонами 2,1 мк. В случае Redmi K40 Pro применяется 64-мегапиксельный 1/1,7-дюймовый сенсор и объектив с диафрагмой f/1.89. Обе камеры поддерживают запись видео в разрешении 8K. На задней панели смартфонов серии Redmi K40 Pro также доступны 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 5-мегапиксельная телефото камера. Фронтальная камера выполнена на базе 20-мегапиксельного сенсора.

Новые смартфоны уже доступны для предварительного заказа, а их фактические продажи начнутся 4 марта. Версия Redmi K40 Pro доступна в трёх конфигурациях:

6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ флэш-памяти – $434;

8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ флэш-памяти – $465;

8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ флэш-памяти – $511.

Версия Redmi K40 Pro+ с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти оценивается в $573.

Источник: gizmochina