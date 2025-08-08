NASA нашла на Марсе "коралл" возрастом в миллиарды лет

Марсоход NASA Curiosity прислал на Землю фото необычного объекта, похожего на кусок коралла.

Странный объект на самом деле представляет собой небольшой, светлый и выветренный камень, найденный Curiosity в кратере Гейла. Этот камень выглядит удивительно похожим на земные кораллы.

Фото было сделано телескопической камерой Remote Micro Imager высокого разрешения, установленной на марсоходе. Камень толщиной 2,5 см имеет сложные ответвления.

«Curiosity обнаружил множество подобных камней, которые образовались под влиянием древней воды и миллиардов лет пескоструйной обработки ветром», — отметили в NASA.

В NASA добавляют, что подобные камни начали появляться на Марсе миллиарды лет назад, когда на Красной планете еще была вода. Как и на Земле, эта вода содержала множество растворимых минералов. Она просачивалась сквозь мелкие трещины в марсианской породе, способствуя постепенному появлению минеральных отложений, которые образовали твердые «жилы» внутри пород.

Эти прожилки образуют необычные ответвления на камне, делая его по форме похожим на коралл. Другие примеры необычных камней, найденных на Марсе, включают «Папосо» — — камень странной формы размером около 5 см в диаметре, который Curiosity также обнаружил 24 июля, — и крошечный объект в форме цветка, сфотографированный марсоходом в кратере Гейла в 2022 году.

Curiosity совершил приземление в крайтере Гейла еще в 2012 году. Это образованный метеоритом кратер на границе между усеянными кратерами южными возвышенностями Красной планеты и ее гладкими северными равнинами. Миссия марсохода заключается в сканировании поверхности Марса на наличие признаков того, что она была пригодна для жизни в далеком прошлом.

На данный момент Curiosity преодолел около 35 км кратера шириной 154 км. Его путь извилистый и медленный, поскольку ему приходится останавливаться, чтобы бурить породы, собирать образцы и данные.

Исследования марсохода обнаружили многочисленные доказательства того, что на Марсе когда-то существовал потенциал для жизни, включая длинные углеродные цепи из горных пород возрастом 3,7 млрд лет. И признаки того, что на Марсе когда-то существовал углеродный цикл.

Источник: LiveScience