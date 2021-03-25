NASA завершают подготовку исторического полета марсианского вертолета Ingenuity





Космическое агентство NASA определило локацию на Марсе для первого демонстрационного полёта своего мини-вертолёта под названием Ingenuity. Инженеры готовятся к первому полёту винтокрылого аппарата массой 4 фунта (около 1,8 кг).

Вертолёт Ingenuity прибыл на Марс в феврале вместе с марсоходом Perseverance. В течение нескольких часов после приземления Perseverance инженеры начали анализировать орбитальные снимки, чтобы найти лучшую зону полета для Ingenuity – «зону, где безопасно для вертолёта взлетать, а также безопасно приземлиться после полёта».

Посадочная площадка должна быть плоской и без каких-либо крупных камней, которые могут угрожать полётам Ingenuity. Но она также должна иметь «текстуру» – отличительные особенности на земле, которые навигационная камера вертолёта на базе ИИ может обнаружить, чтобы отслеживать его местонахождение во время полёта. Вскоре после приземления возникло понимание, что подходящая площадка есть в непосредственной близости от места приземления марсохода.

В настоящее время Perseverance находится примерно посередине многодневного пути к зоне полётов, которая находится в 196 футах (около 60 метров) от места приземления. Когда марсоход прибудет в заданную точку, он опустит вертолёт на поверхность, а затем отъедет на безопасную дистанцию в точку Van Zyl Overlook, названную в честь сотрудника одной из лабораторий NASA. Чтобы преодолеть маршрут протяжённостью 330 футов (около 100 метров), марсоходу потребуется 25 часов.

Размещение вертолёта на площадке – это «очень скрупулёзный и кропотливый процесс». Для этого Ingenuity нужно открепить от корпуса и перевернуть из текущего горизонтального положения на марсоходе в вертикальное, что займет «несколько дней». Разработкой системы Mars Helicopter Delivery System занималась компания Lockheed Martin. Несмотря на большой опыт, создавать эту систему пришлось практически с нуля.

После того, как Ingenuity окажется на поверхности Марса, инженеры NASA планируют провести первые лётные испытания не раньше 8 апреля, плюс-минус несколько дней в зависимости от погоды на Марсе. Зона полёта вертолёта имеет форму миниатюрной беговой дорожки с зоной взлёта и возврата на одной из сторон.

Программа первого тестового полёта предусматривает подъём на высоту почти 10 футов (3 метра), зависание на месте примерно на 30 секунд, повороты в воздухе, а затем снижение для приземления. Полёт будет полностью автономным, но его инициируют инженеры с Земли. 0,5-мегапиксельная навигационная камера на нижней стороне Ingenuity будет вести съёмку со скоростью 30 кадров в секунду, чтобы информировать о движении вертолёта. У Ingenuity есть ещё одна камера с 13-мегапиксельным сенсором, обращённая к горизонту. Она будет делать снимки в воздухе, а камеры на борту Perseverance постараются запечатлеть вертолёт в полёте. Все эти изображения в конечном итоге будут отправлены на Землю.

После этого первого тестового полёта запланированы ещё четыре лётных испытания Ingenuity в течение месяца. Что будет делать вертолёт во время этих лётных испытаний, во многом будет зависеть от результатов первого полёта.

После этого тестовая кампания Ingenuity, скорее всего, подойдет к концу. В случае успеха, Ingenuity станет первым летательным аппаратом, приводимым в движение двигателем, совершившим полёт на другой планете. Ранее в рамках программы «Вега» СССР запускал аэростаты в атмосферу Венеры, но они не оснащались двигателями. Успех Ingenuity может доказать целесообразность использования вертолётов в других космических миссиях.

Источник: The Verge