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NASA завершают подготовку исторического полета марсианского вертолета Ingenuity

NASA завершают подготовку исторического полета марсианского вертолета Ingenuity

NASA завершают подготовку исторического полета марсианского вертолета Ingenuity


Космическое агентство NASA определило локацию на Марсе для первого демонстрационного полёта своего мини-вертолёта под названием Ingenuity. Инженеры готовятся к первому полёту винтокрылого аппарата массой 4 фунта (около 1,8 кг).

Вертолёт Ingenuity прибыл на Марс в феврале вместе с марсоходом Perseverance. В течение нескольких часов после приземления Perseverance инженеры начали анализировать орбитальные снимки, чтобы найти лучшую зону полета для Ingenuity – «зону, где безопасно для вертолёта взлетать, а также безопасно приземлиться после полёта».

Посадочная площадка должна быть плоской и без каких-либо крупных камней, которые могут угрожать полётам Ingenuity. Но она также должна иметь «текстуру» – отличительные особенности на земле, которые навигационная камера вертолёта на базе ИИ может обнаружить, чтобы отслеживать его местонахождение во время полёта. Вскоре после приземления возникло понимание, что подходящая площадка есть в непосредственной близости от места приземления марсохода.

NASA готовится к первому тестовому полёту вертолёта Ingenuity на Марсе

В настоящее время Perseverance находится примерно посередине многодневного пути к зоне полётов, которая находится в 196 футах (около 60 метров) от места приземления. Когда марсоход прибудет в заданную точку, он опустит вертолёт на поверхность, а затем отъедет на безопасную дистанцию в точку Van Zyl Overlook, названную в честь сотрудника одной из лабораторий NASA. Чтобы преодолеть маршрут протяжённостью 330 футов (около 100 метров), марсоходу потребуется 25 часов.

Размещение вертолёта на площадке – это «очень скрупулёзный и кропотливый процесс». Для этого Ingenuity нужно открепить от корпуса и перевернуть из текущего горизонтального положения на марсоходе в вертикальное, что займет «несколько дней». Разработкой системы Mars Helicopter Delivery System занималась компания Lockheed Martin. Несмотря на большой опыт, создавать эту систему пришлось практически с нуля.

NASA готовится к первому тестовому полёту вертолёта Ingenuity на Марсе

После того, как Ingenuity окажется на поверхности Марса, инженеры NASA планируют провести первые лётные испытания не раньше 8 апреля, плюс-минус несколько дней в зависимости от погоды на Марсе. Зона полёта вертолёта имеет форму миниатюрной беговой дорожки с зоной взлёта и возврата на одной из сторон.

Программа первого тестового полёта предусматривает подъём на высоту почти 10 футов (3 метра), зависание на месте примерно на 30 секунд, повороты в воздухе, а затем снижение для приземления. Полёт будет полностью автономным, но его инициируют инженеры с Земли. 0,5-мегапиксельная навигационная камера на нижней стороне Ingenuity будет вести съёмку со скоростью 30 кадров в секунду, чтобы информировать о движении вертолёта. У Ingenuity есть ещё одна камера с 13-мегапиксельным сенсором, обращённая к горизонту. Она будет делать снимки в воздухе, а камеры на борту Perseverance постараются запечатлеть вертолёт в полёте. Все эти изображения в конечном итоге будут отправлены на Землю.

После этого первого тестового полёта запланированы ещё четыре лётных испытания Ingenuity в течение месяца. Что будет делать вертолёт во время этих лётных испытаний, во многом будет зависеть от результатов первого полёта.

После этого тестовая кампания Ingenuity, скорее всего, подойдет к концу. В случае успеха, Ingenuity станет первым летательным аппаратом, приводимым в движение двигателем, совершившим полёт на другой планете. Ранее в рамках программы «Вега» СССР запускал аэростаты в атмосферу Венеры, но они не оснащались двигателями. Успех Ingenuity может доказать целесообразность использования вертолётов в других космических миссиях.

Источник: The Verge

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