НБУ: 9 из 10 операций с платежными картами — безналичные; каждая вторая такая покупка оплачивается NFC гаджетами

Нацбанк опубликовал новый отчет о состоянии дел на рынке платежных карт по итогам второго квартала 2023 года. Есть несколько интересных моментов, которые заслуживают внимания, приводим их тезисно.

Безналичные расчеты украинцев — интересная статистика и инфографика из отчета НБУ

Несмотря на второй год войны, доля безналичных расчетов остается высокой — так, во втором квартале доля по сумме составляет 62,1% всех операций с платежными карточками, по количеству достигает 92,8% (за I квартал 2023 года — 69,4% и 94% в соответствии).

За весь квартал всего совершено 1 842,9 млн сделок (безналичных и по получению наличных) на сумму 1 334,9 млрд грн. Речь идет об операциях с платежных карт, эмитированных украинскими банками, в Украине и за ее пределами.

Львиная доля безналичных операций с платежными карточками в общей структуре (как по сумме, так и по количеству) — расчеты через POS-терминалы (46,4% и 72,6% соответственно). В количественном – 1242,5 млн операций на сумму 385,2 млрд грн.

На переводы с карты на карту пришлась треть по сумме (32,1%) и почти десятая часть по количеству (8,5%). Оплата товаров и услуг в интернете – 14,9% по сумме и 14,6% по количеству.

Количество активных POS-терминалов в торговой и сервисной сетях в июне по сравнению с январем выросло на 8,3%, до 388,1 тыс., а бизнесов, где можно рассчитаться картой, увеличилось на 12,2% (до 355,9 тыс.), а количество банкоматов выросло на 1,2% (до 15,8 тыс. шт).

Общее количество эмитированных платежных карт в Украине достигло 110,3 млн — на 1%, чем в январе. Также существенно возросло количество платежных карт, с которыми ежемесячно осуществлялись расходные операции, на 3% — с 45,9 млн. в январе до 47,2 млн. в июне. Количество бесконтактных платежных карт увеличилось на 5% по сравнению с январем, а их доля достигла 57%.

Доля токенизированных платежных карт с начала года выросла на 14% (до 9,7 млн ​​шт.), а их доля в настоящее время составляет 21% (в январе 2023 года — 19%). Это означает, что каждая пятая активная платежная карта — токенизированная (технология является разновидностью шифрования, к цифровому кошельку привязывается не сама карта, а ее копия (токен) для того, чтобы минимизировать риск компрометации чувствительных данных). Как следствие, только десятая часть операций (10,6% по сумме и 9,4% по количеству) во II квартале этого года осуществлялась в торговой сети с физическим считыванием данных с носителя карты (против 12,4% и 11,1% в I квартале соответственно).

Бесконтактные расчеты с использованием NFC-гаджетов занимают почти 50%, что совпадает с февральским исследованием MasterCard. Их сумма во II квартале 2023 составила 344,5 млрд грн (в I квартале – 307,4 млрд грн).