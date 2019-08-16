НБУ хочет запретить ФОП-ам использовать деньги с предпринимательского счета на личные расходы

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Украинским физлицам-предпринимателям (ФОП) могут запретить использовать деньги с предпринимательского счета на личные нужды. Такая норма содержится в проекте постановления НБУ, который вносит изменения в Инструкцию об открытии и закрытии счетов клиентов банков. Об этом сообщает издание AIN.UA со ссылкой на ресурс «Бухгалтер 911».

Если постановление будет принято, инструкцию дополнят таким абзацем:

«Запрещается использовать текущие счета физлиц-предпринимателей, которые занимаются независимой профессиональной деятельностью для совершения операций, связанных с личными нуждами».

Издание отмечает, что пока неясно, как будет контролироваться использование средств. Но запрет может касаться и снятия денег в банкомате или банке: последний может потребовать от ФОПа документы, на основании которых совершается наличный расчет, например, договор поставки/транспортирования/сберегания, закупочный акт, кредитный договор и т.д.).

Неясно также, как эта норма будет работать, учитывая право свободно распоряжаться своей прибылью после уплаты налогов, предусмотренного ст. 44 Хозяйственного кодекса Украины. Впрочем, очевидным решением данной проблемы может стать перевод средств с предпринимательского счета на личный, после чего их владелец сможет свободно распоряжаться ими.

Проект постановления проходит стадию общественного обсуждения, это значит, что замечания и предложения к нему можно высылать до 12 сентября 2019 года по адресу, указанному на сайте НБУ.

Источник: AIN.UA, Бухгалтер 911