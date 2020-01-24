НБУ рассказал, какие банкноты чаще всего подделывали в 2019 году: старые 100 и 500 грн, 50 и 500 евро, 100 долларов [инфографика]





Национальный банк Украины рассказал, какие купюры чаще всего подделывали в 2019 году, упомянув при этом, что уровень подделки банкнот национальной валюты остается стабильно низким.

Как показал мониторинг изъятия из обращения банкнот национальной валюты в Украине по итогам 2019 года, на 1 млн настоящих банкнот гривны приходилось около 2,9 шт. поддельных банкнот (в 2018 году — 2,5 шт, 2017 году — 3,6 шт). Для сравнения, в странах Евросоюза по данным официального сайта Европейского центрального банка, в 2018 году этот показатель составлял примерно 27 шт. поддельных банкнот евро (в 2017 году — 33 шт.).

В НБУ отметили, что в общем система защиты национальной валюты Украины находится на высоком уровне и вполне соответствует системам защиты ведущих валют мира. Более того, банкноты нового поколения гривны (номиналами 20, 50, 100, 500 и 1000 гривен, которые Национальный банк ввел в обращение в 2015-2019 годах) имеют усиленную систему защиты, включая как элементы защиты бумаги, так и полиграфические элементы защиты.

Как следствие, чаще всего в 2019 году подделывали банкноты именно старого образца — номиналом 500 гривен образца 2006 года и 100 гривен образца 2005 года. Их количество составило около 65% и 15% от общего количества изъятых из обращения подделок соответственно. В то же время по итогам 2019 года наблюдалось уменьшение количества поддельных банкнот номиналами: 200 гривен — на 17%; 100 гривен — на 29%; 50 гривен и 20 гривен — на 31%.

В основном изъятые из обращения поддельные банкноты национальной валюты печатались с использованием принтеров и были рассчитаны на невнимательность граждан и кассовых работников предприятий торговли. Обнаруженные поддельные банкноты чаще всего сбывались через кассы предприятий торговли, быстрого питания, автозаправочных станций и тому подобное. При этом подделки гарантированно определялись при приеме и обработке наличности в банковской системе, в том числе терминалами самообслуживания.

Среди изъятых из обращения в 2019 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали: доллары США (75% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты), евро (23%), российские рубли и английские фунты стерлингов (2%).

Чаще всего злоумышленники подделывали иностранные банкноты следующих номиналов: 100 долларов США (96% от общего количества изъятых поддельных долларов США); 50 и 500 евро (56% и 21% от общего количества изъятых поддельных евро).

В НБУ напомнили, что в случае сомнений в подлинности банкнот гривны граждане могут обращаться в банки, которые передают эти банкноты для проведения исследований Национальном банке Украины. По результатам таких исследований, проводимых бесплатно, клиентам возмещают соответствующую сумму денежных знаков национальной валюты, признанных настоящими. Поддельные банкноты изымаются без возмещения их стоимости. Об их изъятии Национальный банк сообщает Национальный полицию Украине, подделки в установленном порядке передаются уполномоченным работникам полиции для проведения расследований.

Источник: НБУ