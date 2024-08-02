Не такая, как все. Астрономы заметили звезду, похожую на Солнце, и она очень странно движется

Звезда V889 Геркулеса демонстрирует необычный профиль вращения, который противоречит всем известным моделям звездной динамики. Астрономы обнаружили, что ее средние широты вращаются быстрее, чем экватор и полюса.

В отличие от Солнца, где экватор вращается быстрее полюсов, V889 Геркулеса имеет максимальную скорость вращения на широтах 37–40 градусов. Экватор движется медленнее, а полюса имеют самую низкую скорость вращения. Такая модель противоречит всем ожиданиям ученых.

Исследование проводила группа ученых под руководством Микко Туоми (Mikko Tuomi) из Хельсинкского университета. Они применили новый статистический метод к данным, собранным за 30 лет наблюдений.

«Мы не ожидали увидеть такие аномалии в звездном вращении. Это указывает на то, что наше понимание звездной динамики и магнитных динамо недостаточно», — отметил Туоми.

Ученые также исследовали LQ Гидры — звезду, на 20% менее массивную, чем Солнце и того же возраста, что и V889 Геркулеса. Ее вращение не отличалось от вращения твердого тела, где экватор и полюса вращаются с одинаковой скоростью. Однако ученые предполагают, что экватор LQ Гидры все же вращается немного быстрее, но разница настолько мала, что ее невозможно обнаружить современными методами.

Для наблюдений использовали роботизированные телескопы обсерватории Фейрборн. Хотя эти инструменты не могут разглядеть отдельные звездные пятна на таком расстоянии, они компенсируют это длительными наблюдениями за изменениями яркости звезд.

«Удивительно, что даже в эпоху больших космических обсерваторий мы можем получать фундаментальную информацию о звездной астрофизике с помощью небольших наземных телескопов диаметром 40 см [16 дюймов]», — сказал Туоми.

Исследование опубликованный в журнале Astronomy & Astrophysics.

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Источник: Iflscience